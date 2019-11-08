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      Підвищення тарифу на транспортування газу збільшить борги, – Семенков

      90 Читать новость на русском
      Транспортування газу
      Транспортування газу / rayrada.km.ua

      Ініціатива підприємства "Оператор ГТС України" підвищити для українських споживачів тариф на транспортування газу при нульовому транзит з Росії призведе до зростання боргів населення за спожитий газ.

      Про це заявив перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков під час круглого столу, організованого Федерацією роботодавців України.

      За підрахунками ФПУ, у разі затвердження ініціативи "Оператора ГТС України" тариф на транспортування газу може зрости в 3,5 рази.

      У яких умовах відбувається це пропозиція збільшити тариф на транспортування газу? За свіжими даними статистики по Запорізькій області, борги на кінець вересня 2019 року за поставку природного газу становлять 983 млн грн. За опалення та гарячу воду – 915 млн грн. Загальна заборгованість за послуги ЖКГ майже 3 млрд грн, і вона зростає,
      – повідомив Семенков.

      За його словами, зростання тарифу призведе до суттєвого збільшення витрат комунальних підприємств. Як приклад він навів концерн "Міські теплові мережі Запоріжжя", для якого додаткове фінансове навантаження складе 180 млн грн.

      Своєю чергою голова Нікольського Донецької області Василь Мітько зазначив, що, окрім зростання боргів, підвищення вартості газу буде чинити сильний тиск на місцевий бюджет, у структурі якого збільшаться витрати на обслуговування комунальної сфери.

      У нас на балансі району знаходиться 16 шкіл і дитячих садків, які опалюються газовими котельнями. І замість того, щоб піднімати зарплату тим же тренерам ДЮСШ, вчителям музичних шкіл, працівникам соціальних служб та територіальних центрі. Ми будемо змушені ці гроші пускати на підвищення цих тарифів. Тому ми категорично проти", – зазначив Мітько.

      У жовтні ТОВ "Оператор ГТС України" провів слухання щодо підвищення тарифів на транспортування за умови відсутності транзиту з боку Росії (нульовий варіант). У ФРУ відзначили, що на цей час ОГТСУ не має ліцензії на проведення операцій, однак платежі повинні прийматися вже з грудня 2019 року. При цьому тариф на транспортування газу зросте в 3,5 рази саме такий варіант буде спрямовано на затвердження до НКРЕКПУ.

      При цьому в ФРУ вважають, що розрахунки ОГТСУ не обґрунтовані, оскільки відсутня письмова відмова "Газпрому" і європейських споживачів від транзиту газу через Україну; "Північний потік 2" не зможе в повному обсязі замінити транзит газу через ГТС України.

      Разом з тим обґрунтування тарифу не містять інформації про те, яким чином буде розділена ГТС при її виділенні з АТ "Укртрансгаз", що саме буде виведено з експлуатації і як це вплине на постійні/змінні витрати.

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      Теги: Газ Тарифи на газ
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