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      Підвищення ціни на газ було незаконним і необґрунтованим, – суд задовольнив позов Тимошенко

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      Окружний адміністративний суд м. Києва
      Окружний адміністративний суд м. Києва / ba.org.ua

      Колегія суддів Окружного адміністративного суду м. Києва задовільнила позов Юлії Тимошенко проти уряду щодо незаконного підвищення ціни на газ для населення та теплокомуненерго, яке відбулося у травні 2016 року.

      Суд визнав незаконною постанову Кабінету Міністрів № 315 від 2015 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів. Про це йдеться на сайті партії "Батьківщина".

      "Доведена економічна необґрунтованість ціни на газ, у доцільності якої нас переконувала влада за останні 3 роки. Отже, тарифи – як ті, що були раніше встановлені, так і нинішні – не мають економічного підґрунтя, бо, на превеликий жаль, ціна на газ береться за методом "зі стелі", – зауважив представник Юлії Тимошенко у суді, голова "Спілки власників житла" Олексій Кучеренко.

      "Таким чином, основна теза Юлії Тимошенко про абсолютну реальність зменшення вдвічі ціни на газ, по суті, доведена юридично!" – додав Олексій Кучеренко.

      Тож тепер у юристів є юридична база для оскарження всіх інших постанов про встановлення ціни на газ, які були ухвалені з такими ж ознаками.

      "Ми добилися того, щоб суд визнав постанову КМУ незаконною, протиправною і не чинною з моменту ухвалення, щоб створити юридичну базу для повернення надлишково сплачених коштів у результаті дії цієї постанови", – наголосив представник Юлії Тимошенко у суді Олександр Трохимець.

      За словами представників Юлії Тимошенко у "тарифній справі", влада майже 2 роки і 8 місяців усіляко затягувала розгляд цієї справи, подаючи безліч безглуздих клопотань: про роз’єднання і об’єднання справ, про проведення експертиз, про відвід суду. Проте уряд, який не мав повноважень підвищувати ціну на газ, так і не спромігся довести економічну обґрунтованість свого рішення.

      "Всі кошти, які люди сплатили за період дії постанови уряду, були сплачені за недійсною ціною на газ. Далі ми будемо домагатися, щоб вигодонабувач – НАК "Нафтогаз України" – з мільйонними зарплатами, броньованими автомобілями і з усім цим пафосом – повернув усі ці гроші українцям", – підсумував Олександр Трохимець.

      Оскарження Постанови КМУ №315

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Нафтогаз ВО Батьківщина
      Джерело: 24 Канал
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