Біля тайського острова Пхукет водолази знайшли уламки підводного човна. Вони вважають, що це – те, що залишилося від субмарини ВМС США, яка затонула ще 77 років тому

Відповідні фото та інші докази дайвери надіслали командуванню військово-морської історії та спадщини США, повідомляє Navy Times.

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Підводний човен USS Grenadier був затоплений його командою 21 квітня 1943 після бомбардування японським літаком. 76 членів екіпажу вижили, проте потрапили в полон.

Уламки судна знайшли на півдні Таїланду – на глибині 82 метри у Малаккській протоці. Жан Люк Рівуар і Бенуа Лаборі з Франції, а також австралієць Ленс Хоровіц і бельгієць Бен Рейменантс, які живуть на Пхукеті.



Так виглядав підводний човен USS Grenadier / Фото United States Navy

Як знайшли USS Grenadier

Бельгієць Бен Рейменантс впродовж тривалого часу займається дослідженням можливих місця корабельних аварій. Спочатку він поспілкувався з місцевими рибалками – питав, чи було дивних місць, де вони втрачали сітки. Згодом його команда просканувала там морське дно.

Об'єкт, який знайшли водолази, виявився набагато більшим, ніж вони очікували. Команда дайверів провела точні вимірювання субмарини та порівняла їх з військово-морськими записами. Розміри свідчили, що це – USS Grenadier.



Cилует підводного човна на дні окекану / Фото AP



Уламки затонулого підводного човна / Фото AP

Крім цього, дослідники з'ясували, що люки підводного судна – повністю відкриті. Це може бути підтвердженням того, що корабель затопили навмисно.