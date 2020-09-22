Данські морські археологи виявили військовий корабель Delmenhorst, який затонув майже 400 років тому. Судно знайшли біля данського узбережжя неподалік від півострова Лолланд.

Корабель Delmenhorst виявили під час робіт на Фемарнзундському мосту, який з'єднує Данію та Німеччину. Про це повідомляє The Copenhagen Post.

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Delmenhorst наразі залишать на дні

Delmenhorst затонув у 1644 році і з того часу перебуває на дні Балтійського моря. Наразі корабель майже повністю похований у морському мулі. Сучасні технології не дозволяють якісно обстежити його, однак археологи не втрачають надію і сподіваються передати цю почесну місію своїм наступникам.

"En kølig oktoberdag i 1644..."

For os history-buffs er der en dramatisk fortælling på #vikingeskibsmuseets hjemmeside om det store søslag i Femern Bælt i 1644. Krigsskibet "Delmenhorst", der gik ned under slaget, er nu fundet under forberedelserne til #femern-tunnelen. pic.twitter.com/79VirKVvVF — Andrew Crone-Langkjær (@tunnelandrew) September 21, 2020

Що варто знати про Delmenhorst