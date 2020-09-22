400 років на морському дні: в Данії знайшли легендарний корабель
Данські морські археологи виявили військовий корабель Delmenhorst, який затонув майже 400 років тому. Судно знайшли біля данського узбережжя неподалік від півострова Лолланд.
Корабель Delmenhorst виявили під час робіт на Фемарнзундському мосту, який з'єднує Данію та Німеччину. Про це повідомляє The Copenhagen Post.
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Delmenhorst наразі залишать на дні
Delmenhorst затонув у 1644 році і з того часу перебуває на дні Балтійського моря. Наразі корабель майже повністю похований у морському мулі. Сучасні технології не дозволяють якісно обстежити його, однак археологи не втрачають надію і сподіваються передати цю почесну місію своїм наступникам.
Що варто знати про Delmenhorst
- Легендарний Delmenhorst – один із перших кораблів, який давні майстри зробили за кресленнями. Однак не лише це робить його унікальним. Раніше про Delmenhorst можна було прочитати тільки на сторінках книг з історії.
- Delmenhorst затонув під час битви біля Фемарна, яка стала вирішальною для Данії та Швеції. Саме тоді данці поступилися могутністю на світовій арені своїм північним сусідам. Розуміючи, що битва програна, данці все одно намагалися врятувати Delmenhorst.
- Вони зупинили його у порту. Сподівалися використати для захисту корабля гармату. Однак швецько-голландський флот виявився хитрішим. Суперники данців, щоб потопити їхній корабель, підпалили власне судно і направили його у бік Delmenhorst. Корабель спалахнув і пішов на дно.
- У тій битві данці втратили 12 своїх корабель, 10 з них захопили шведи. Загинула сотня людей, ще тисяча опинилися в рабстві.