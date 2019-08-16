Підйом на Еверест стане ще складнішим: влада Непалу посилила правила сходження на верхівку

Сакцкомісія в уряді Непалу вирішила посилити правила видачі дозволів на сходження на гору Еверест й інші вершини Гімалаїв. Нові правила вирішили запровадити після невдалого альпіністського сезону.

Видання Associated Press повідомляє, що альпіністів, зокрема, зобов'яжуть пройти підготовку з високогірного сходження і довести фізичну витривалість. Урядова комісія також пропонує значно підвищити плату за дозвіл на сходження.

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У відповідному звіті комісії йдеться про те, що перед сходженням на гори вище 8000 метрів, альпіністи спершу повинні подолати хоча б на одну непальську верхівку висотою до 6500 метрів. Бажаючі підкорити найвищу гору світу, також повинні надати довідку про стан здоров'я і фізичну підготовленість.

Комісія також запропонувала зобов'язати альпіністів, які бажають піднятися на Еверест, користуватися послугами гідів та сертифікованих компаній, які водять групи Еверест протягом щонайменше трьох років.

Щодо плати за сходження на найвищу верхівку світу, то відтепер це обійдеться у 35 тисяч доларів. Підйом на інші вершини, висота яких вища ніж 8000 метрів, вартуватиме 20 тисяч доларів.

Зазначається, що нові правила набудуть чинності вже найближчим часом.

До речі, впродовж весняного сезоу 2019 року, під час сходження на Еверест загинули або зникли безвісти 11 альпіністів.

Що відомо про Еверест?Це – найвища точка планети, інша її назва – Джомолунгма. Гора розташована в Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу. Її висота сягає 8848 метрів над рівнем моря.