Піклування чи культурна експансія: чому Угорщина витрачає мільйони на підтримку Закарпаття

Угорщина витрачає мільйони на підтримку своєї діаспори в Закарпатті. Нещодавно в тамтешньому уряді заявили, що мають намір виділити для цього декілька мільйонів євро.

Питання мови та освіти

На території Закарпаття проживає 150 тисяч етнічних угорців. Української школярі майже не знають. Результати ЗНО з української мови – доказ цьому.

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Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла, що у 2018 році в угорській громаді в Закарпатській області 67,5% учнів не подолали пороговий бал "склав/не склав" з української мови.

Цьогоріч результат не набагато ліпший, хоча поріг складання тестів для угорських школярів знизили. Адже представники діаспори переконали Міносвіти, що їм важче вчити українську, ніж іншим нацменшинам. Мовляв, угорська – не слов'янська.

Цим же аргументом вони керувалися, коли протестували проти спроби перевести старші класи на українську мову навчання. Угорці роблять усе, аби державну мову їхні діти так і не вивчили. Натомість всіляко підтримують вчителів-мадярів. Окрім зарплат з українського бюджету, вони отримують гарні доплати від Угорщини.

Реакція МЗС України на заяви Угорщини

Українське МЗС насторожили наміри угорців виділити суму у 7,5 мільйонів євро на підтримку Адже торік Угорщина навіть відомство у справах Закарпаття створила. Й призначила там фактично "смотрящого" – Іштвана Грежі.



Іштван Грежа

Речниця МЗС України Катерина Зеленко повідомила, що уповноважений з українського боку Микола Балтажі одразу надіслав листа свому угорському візаві Грежі з проханням про роз'яснення.

Ми не допустимо жодних проявів експансіонізму щодо України,

– наголосила вона.

Доки у МЗС чекають відповіді, можна лише здогадуватись, на що витратять мільйони євро. Очевидно, не лише на реконструкцію замків й облаштування театрів. Підозри ж у нечистих намірах не безпідставні.

Скандальні випадки

Угорські політики не раз влаштовували Україні бойкот в міжнародних організаціях через мовний закон. А ще Будапешт продовжує масово видавати українцям угорські паспорти.

Лідер праворадикальної партії "Йоббік" Томаш Шнайдер під час перебування на Закарпатті відкрито заявляв про підтримку автономії краю від Києва.

Що відомо про партію "Йоббік"?Угорська праворадикальна партія націоналістичного спрямування. Тамтешні політики часто спекулюють на питаннях автономії Закарпаття, особливо напередодні виборів до Європарламенту. Деякі її члени вже є персонами нон-ґрата в Україні, саме через претензії на Закарпаття та зазіхання на територіальну цілісність України.

А нещодавно МЗС Угорщини оприлюднило заяву щодо підписання президентом України Петром Порошенком мовного закону.

Угорські дипломати повторили раніше озвучені тези про те, що закон "утискує права національних меншин, адже відбирає раніше надане право на використання рідної мови".

Як розцінюють такі дії

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що це дуже нагадує політику РФ в Криму до 2014 року.

Особлива увага до регіону, акцент на російській історії Криму. Сценарій цього ми зараз бачимо в Угорщині. Я не хочу говорити про те, що Угорщина готує якесь вторгнення на територію Закарпаття,

– зазначив він.

Проте, за словами політолога Віктора Пащенка, який живе на Закарпатті, розмови про експансію під виглядом підтримки угорської культури – це маніпуляція. "Крим розбурхали, Донеччину й Луганщину розбурхали, там були такі настрої. Закарпаття до цього прирівнювати – це штучна проблема", – переконаний він.

Горою стоїть за своїх й один із очільників найбільшої угорської партії в Україні та перший заступник голови Закарпатської обласної ради Йосип Борто. Він вважає, що звинувачення безпідставні. Адже Угорщина зацікавлена в тому, щоб регіон розвивався, а люди не виїжджали.



Йосип Борто

Як МЗС України, так й у місцевій владі сходяться в одному: права угорської громади на Закарпатті не утискають. Мадяри тут вільно розмовляють рідною, на кожному кроці – угорська атрибутика.

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Антиукраїнські настрої на Закарпатті виникають не без участі Росії, переконані експерти. Кремлю вигідна сварка між Україною та Угорщиною. МЗС обіцяє робити все, аби стосунки між країнами були дружні. Головне, щоб Будапешт не реагував на провокації.