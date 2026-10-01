В Ізраїлі вважають, що пілот рейсу Flydubai "намагався вчинити теракт на кшталт 11 вересня"

В Ізраїлі розглядають версію, що пілот рейсу Flydubai міг планувати теракт за сценарієм 11 вересня. Під час польоту один із пілотів поранив ножем іншого, після чого літак почав входити у штопор.

Пасажирам і членам екіпажу вдалося втрутитися в ситуацію та повернути контроль над літаком. Про це пише N12.

З'явилася версія щодо пілота Flydubai

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що інцидент міг бути спробою джихадистської атаки.

Серйозний інцидент на літаку Flydubai був спробою джихадистського нападу, який було зірвано лише завдяки героїзму кількох ізраїльських пасажирів, які проникли в кабіну пілотів, здолали терориста та власноруч повернули керування літаком іншій команді пілотів, які там були присутні,

– сказав Кац.

Він також озвучив версію щодо можливого плану нападника – наміром терориста було розбити літак та погубити всіх його пасажирів.

Однією з основних версій слідства є сценарій, подібний до терактів 11 вересня. Другий пілот міг убити командира та спрямувати літак разом із пасажирами на територію Ізраїлю. Потенційною ціллю атаки могла бути одна з висотних будівель у Тель-Авіві.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог назвав інцидент дуже серйозним та подякував пасажирам, які допомогли взяти ситуацію під контроль.

Він додав, що Ізраїль підтримує пасажирів рейсу та співпрацюватиме з Об'єднаними Арабськими Еміратами для розслідування.

Вони є нашими партнерами та союзниками і борються з тероризмом разом з нами. Війна з тероризмом не припиняється – це очевидний факт,

– сказав він.

Нагадаємо, вранці 30 вересня стався серйозний інцидент на рейсі з Дубая до Ізраїлю. Майже всі пасажири на борту були ізраїльтянами.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що поспілкувався з одним із пасажирів рейсу. Той описав, як літак почав втрачати контроль.

Він сказав мені, що йому якимось чином вдалося проникнути в кабіну пілотів разом з одним із членів екіпажу, і що разом вони нейтралізували пілота, який вдарив його ножем, коли той намагався саботувати системи літака,

– пояснив він.

За словами Нетаньягу, інший член екіпажу також потрапив до кабіни та допоміг стабілізувати літак.

"Я шаную цих героїв, які проявили надзвичайну винахідливість і мужність. Вони врятували багато життів і запобігли великій катастрофі", – сказав Нетаньягу.

Пілота, який напав на іншого члена екіпажу, заарештували, а влада Об'єднаних Арабських Еміратів проводить його допит. Ізраїльські органи безпеки продовжують встановлювати всі обставини інциденту та готуються до можливих нових загроз.