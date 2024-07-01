Водночас речник Повітряних сил додав, що вже є льотчики, які завершують навчання, і які ось-ось вже мають прибути в Україну і виконувати завдання тут безпосередньо. Надати більше деталей він не може, бо це таємна інформація.

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Підготовка до "зустрічі" F-16

Окремо Євлаш зазначив, що незабаром також мають прибути західні винищувачі. Підготовка інфраструктури для них добігає кінця. Військовий додав, що ворог, звичайно, полюватиме на F-16, тому проводиться комлекс заходів для убезпечення їх від майбутніх ударів.

Україні потрібна велика кількість пілотів та інженерів, які обслуговуватимуть літаки. Тому підготовка технічних спеціалістів відбувається безперервно – одні повертаються з навчань, на їх місце прибувають інші.

За словами Євлаша, деяка частина фахівців вже підготовлена і перебуває в очікуванні на F-16. Вони наразі мають можливість обмінятися отриманим досвідом і навчиками з побратимами.

Раніше у Повітряних силах оцінили загрозу можливого зриву Росією передачі F-16.

Нагадаємо, що передати Україні F-16 зобов'язалися чотири країни – Нідерланди, Бельгія, Норвегія та Данія. Загалом йдеться про понад 80 винищувачів, які поставлять протягом 2024 – 2028 років.