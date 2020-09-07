Шестеро українських моряків, судно яких Curacao Trader було захоплене піратами поблизу узбережжя Нігерії, повернулись додому. У полоні українці провели понад місяць.

Моряків звільнили ще 20 серпня

Моряків звільнили ще 20 серпня і вони вже прибули в Україну. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Раніше Біля берегів Нігерії пірати захопили заручників: серед них шість українських моряків

Наші моряки провели в полоні у піратів понад місяць, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми родинами. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення бранців,

– зазначив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про захоплення судна Curacao Trader

Напад на танкер стався ще 17 липня.

Пірати захопили 13 членів екіпажу, серед яких українці.

20 серпня моряків звільнили.

24 серпня Нігерія передала визволених громадян представникам українського посольства.

Що відомо про піратство в Гвінейській затоці? Гвінейська затока розташована біля західного узбережжя Африки. Регіон вважають найнебезпечнішим на планеті через загрозу морських розбійників. Там фіксують до половини випадків світового піратства.

Дивіться на карті, де розташована Гвінейська затока: