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      Пішохідний міст з'явиться у Львові: фото і відео проекту

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      Пішохідний міст з'явиться на вулиці Кривоноса у Львові
      Пішохідний міст з'явиться на вулиці Кривоноса у Львові / Візуалізація / city-adm.lviv.ua

      Міська рада Львова погодила будівництво пішохідного мосту неподалік від центру міста.

      Відповідні містобудівні умови та обмеження для будівництва пішохідного мосту через вулицю Кривоноса погодив виконком міськради.

      Дивіться також: Як у Києві будують Подільсько-Воскресенський міст: фото і відео

      Яким буде пішохідний міст у Львові?

      Споруда пролягатиме через зону історичної забудови, яка охороняється ЮНЕСКО. Мінімальна висота між проїжджою частиною та нижньою частиною мосту повинна становити не менше 5,5 метрів.

      Будівництво пішохідного мосту стане другою чергою будівництва Меморіалу Небесної Сотні на пагорбах на вулиці Кривоноса.

      Візуалізація проекту пішохідного мосту на вулиці Кривоноса у Львові: дивіться фото

      Що відомо про Меморіал Небесної Сотні у Львові?

      Меморіал пам'яті з'явиться на пагорбах вздовж вулиці Кривоноса. Комплекс включає в себе стелу зі спеціальним металевим каркасом із кортену та облаштований громадський простір поруч.

      Пішохідний міст через вулицю Лисенка можна роздивитись на візуалізації Меморіалу.

      Як виглядатиме Меморіал Героїв Небесної Сотні у Львові: дивіться відео

      До слова, Львів став першим містом в Україні, де після рішення суду була знесена незаконно збудована багатоповерхівка.

      Читайте більше: Знесення незаконних забудов: чи стане Львів прикладом для інших міст

      26 травня на День Києва у столиці відкрився пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз у Києві, який в народі отримав назву "міст Кличка".

      Читайте більше про пішохідний міст у Києві:
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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Новини Львова Будівництво Небесна Сотня
      Джерело: 24 канал
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