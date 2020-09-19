В одній із місцевих газет Греції з'явилась стаття з обурливим заголовком про турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. У МЗС Туреччини вже встигли відреагувати на образливу лайку.

Про це повідомили у турецькому виданні Hurriyet. Через це до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали посла Греції.

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Відтак у грецькій газеті "Демократія" з'явився вульгарний заголовок про Ердогана. А саме, турецькою мовою було написано: "Siktir git, Mr. Erdogan". Це можна перекласти на кшталт: "Пішов нах**, пане Ердоган".



Заголовок грецького таблоїда / Скриншот "Європейська правда"

Реакція МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу ствердив, що у відомстві вже встигли жорстко відповісти послу Греції Міхаелю-Крістосу Діамессісу за непристойний заголовок про Ердогана.

Глава відомства зазначив, що для подібних видань як Греції, так і Туреччини природно критикувати політиків цих країн. Але "свобода преси не означає свободу образ".

Довідка. Як йдеться у "Вікіпедії", видання, яке опублікувало скандальний заголовок, є таблоїдом і не має великого тиражу.

Що відповіли у Греції?

Грецьке зовнішньополітичне відомство теж засудило такий заголовок видання.

Що відомо про відносини Греції та Туреччини