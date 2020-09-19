"Пішов нах**, Ердоган": у Туреччині жорстко відреагували на вульгарну лайку грецького видання
В одній із місцевих газет Греції з'явилась стаття з обурливим заголовком про турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана. У МЗС Туреччини вже встигли відреагувати на образливу лайку.
Про це повідомили у турецькому виданні Hurriyet. Через це до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали посла Греції.
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Відтак у грецькій газеті "Демократія" з'явився вульгарний заголовок про Ердогана. А саме, турецькою мовою було написано: "Siktir git, Mr. Erdogan". Це можна перекласти на кшталт: "Пішов нах**, пане Ердоган".
Заголовок грецького таблоїда / Скриншот "Європейська правда"
Реакція МЗС
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу ствердив, що у відомстві вже встигли жорстко відповісти послу Греції Міхаелю-Крістосу Діамессісу за непристойний заголовок про Ердогана.
Глава відомства зазначив, що для подібних видань як Греції, так і Туреччини природно критикувати політиків цих країн. Але "свобода преси не означає свободу образ".
Що відповіли у Греції?
Грецьке зовнішньополітичне відомство теж засудило такий заголовок видання.
Що відомо про відносини Греції та Туреччини
- Напруження між двома країнами-членами НАТО Грецією і Туреччиною посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї.
- Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною.
- Євросоюз висловив підтримку Греції в цьому конфлікті та закликав Туреччину до діалогу. Лідери країн ЄС заявили, що розглядатимуть питання введення санкцій проти Туреччини, якщо Ердоган не припинить "конфронтаційні дії".
- Питання щодо санкцій проти Туреччини можуть обговорити на засіданні Європейської Ради 24 – 25 вересня 2020 року.