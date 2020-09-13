Греція оголосила про посилення своєї оборонної програми у відповідь на дії Туреччини. Серйозна напруга між країнами виникла через геологорозвідувальну діяльність Анкари в східному Середземномор'ї.

Греція планує закупити чотири військові фрегати, 18 винищувачів і збільшити кількість військовослужбовців. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, інформує DW. До теми Туреччина знайшла в Чорному морі рекордні поклади газу Також грецький уряд хоче збільшити запаси зенітних ракет, торпед та інших боєприпасів. За словами прем’єра, країна планує створити "національний щит". Що не поділили між собою Греція та Туреччина Напруження між двома країнами-членами НАТО Грецією і Туреччиною посилилося через активізацію геологорозвідувальної діяльності Анкари в східному Середземномор'ї.

Туреччина веде нафтогазову розвідку в водах, які Греція вважає своєю винятковою економічною зоною.

Євросоюз висловив підтримку Греції в цьому конфлікті та закликав Туреччину до діалогу. Лідери країн ЄС заявили, що розглядатимуть питання введення санкцій проти Туреччини, якщо Ердоган не припинить "конфронтаційні дії".

Питання щодо санкцій проти Туреччини можуть обговорити на засіданні Європейської Ради 24 – 25 вересня. Яка ситуація в регіоні станом на 13 вересня Після загострення ситуації, 13 вересня, турецьке судно Oruc Reis повернулося до порту Анталії після декількох тижнів пошуків можливих родовищ природного газу на території, яка, на думку Афін, належить до грецького континентального шельфу.

Водночас в турецькому уряді повернення судна не вважають поступкою Анкари в конфлікті з Афінами. ЗМІ близькі до оточення Ердогана вказали, що Анкара наразі хоче дати "шанс дипломатії".

Натомість представник грецького уряду Стеліос Пецас назвав ці дії Туреччини "позитивним сигналом". Давнє коріння грецько-турецького протистояння Історія конфлікту між Туреччиною та Грецією налічує багато століть – ще від часів Візантійської імперії. Кульмінація конфлікту припала на 1970-ті роки. У 1973 році Туреччина направила в спірні райони Егейського моря сейсмологічне судно для пошуку нафти та газу.

У відповідь Греція висадила десант на спірних островах та на Кіпрі, після чого там відбувся військовий переворот і, зрештою, повноцінне вторгнення турецької армії у 1974 році та встановлення там маріонеткової держави – Північного Кіпру.

У 1999 році Греція і Туреччина пішли на тимчасове примирення, передусім на тлі страшних землетрусів в Афінах і Стамбулі, однак уже всередині 2000-х років відносини знову зіпсували кілька інцидентів на спірних ділянках кордону та провал мирних переговорів щодо замороженого конфлікту на Кіпрі.

У 2013, 2014, 2015 та 2016 роках, між Грецією і Туреччиною знову спалахували різноманітні конфлікти навколо спірних островів, а після відкриття у Східному Середземномор’ї газових родовищ у середині 2010-х років ситуація зовсім погіршилася. Зверніть увагу! Як Греція, так і Туреччина є повноцінними членами НАТО. Генсек Альянсу Єнс Столтенберг раніше закликав сторони до діалогу та переговорів. До речі Туреччина різко відповіла Греції на претензії щодо Святої Софії: деталі конфлікту