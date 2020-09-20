У Білорусі в межах протестів почали публікувати в соцмережах персональні дані силовиків. Після першого "зливу" даних 1003 силовиків 200 з них одразу ж заявили, що готові піти з силових структур, причетних до розгонів мітингарів.

Публікацію особистих даних протестувальників здійснив телеграм-канал Nexta. Волонтер й айтішник Ярослав Лихачовський розповів "Дождю", що це було вдалим кроком, щоб підштовхнути їх до звільнення.

До слова Nexta опублікував дані тисячі силовиків: у МВС Білорусі відреагували погрозами

Як тільки ми говоримо, що знаємо, хто вони, їхні імена, посади, де вони служать, де живуть, номери телефонів, у деяких випадках навіть листування з коханками, вони починають активніше спілкуватися з білоруським суспільством,

– зазначає Лихачовський.

Лише після першого зливу даних 200 силовиків одразу звернулися до головного редактора Nexta Романа Протасевича, попросили видалити їхні дані й пообіцяли звільнитися з силових структур.

До слова, станом на 19 годину 20 вересня зі списку силовиків вже видалили 2 людей, які підтвердили, що оформили власне звільнення зі служби

Сам Ярослав Лихачовський навіть допомагає колишнім силовикам, які звільнилися через свавілля білоруської влади. Він керує спеціальним проєктом By_SOL.

Коротко про злив від Nexta: