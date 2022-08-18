У жодному разі не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу. Адже від початку повномасштабної війни від ракет російських окупантів вже загинули багато мирних жителів, зокрема маленьких дітей.

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В Україні лунають сирени

Приблизно о 23:30 в багатьох українських містах почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:

  • Київській області;
  • Чернігівській області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Миколаївській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Донецькій області.

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