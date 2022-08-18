У жодному разі не нехтуйте повідомленнями про повітряну тривогу. Адже від початку повномасштабної війни від ракет російських окупантів вже загинули багато мирних жителів, зокрема маленьких дітей.
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В Україні лунають сирени
Приблизно о 23:30 в багатьох українських містах почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили у:
- Київській області;
- Чернігівській області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Миколаївській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області.
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