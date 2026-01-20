Після ворожої атаки: у кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення світла

В ніч на 20 січня Росія атакувала Київщину, Сумщину, Харківщину, Рівненщину, Дніпропетровщину та Запорізьку область. Внаслідок масованої атаки деякі регіони України перейшли до аварійних відключень світла.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Дивіться також Масована атака по Україні 20 січня: де лунали вибухи та що зі світлом

Яка ситуація за світлом зараз?

Внаслідок чергового російського масованого обстрілу ситуація в енергосистемі України залишається надскладною. У зв'язку із чим у кількох регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Графіки відключення світла, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

В Укренерго зазначили, що енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми та відновити стабільне електропостачання для споживачів.

Аварійні відключення будуть скасовані одразу після нормалізації ситуації.

Зверніть увагу! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках оператора системи розподілу (обленерго) вашого регіону

Де діють аварійні відключення?

З 7 ранку 20 січня на Сумщині введені графіки аварійних відключень світла до 10 черг споживачів.

Згодом о 08:18 у пресслужбі "Харківобленерго" повідомили про запровадження аварійних відключень світла й у цьому регіоні.