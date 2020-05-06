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      Після дощів у Києві провалився асфальт: рух ускладнений – фото

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      На Кловському узвозі в Києві через дощ провалився асфальт: фото
      Після дощів у Києві провалився асфальт / Фейсбук Dtp.kiev.ua

      У Києві, на Кловському узвозі провалився асфальт. Пошкодження спровокував дощ, який напередодні йшов у столиці. Рух на дорозі ускладнений.

      Після нічного дощу у столиці утворилася яма на одній із доріг, повідомили у фейсбуці Dtp.kiev.ua.

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      У Києві на Кловському узвозі 14/24 провалився асфальт,
      – йдеться у повідомленні.

      Пошкодження дорожнього покриття заблокувало рух на одній зі смуг. Працівники комунальних служб перекрили її.

      Однак рух транспорту ускладнений. Водіям порекомендують бути уважними та враховувати ситуацію, плануючи свій маршрут.

      До слова, синоптики прогнозують на 6 травня у Києві періодичний дощ.

      У Києві, на Кловському узвозі через дощ провалився асфальт
      У Києві, на Кловському узвозі через дощ провалився асфальт / Фото Dtp.kiev.ua

      Кловський узвіз, на якому провалився асфальт: дивіться карту

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Дороги Новини Києва Погода Негода в Україні
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