Після п'ятиденної боротьби за життя помер військовий зі Львівщини: відоме ім'я захисника

Військовий із Львівської області Іван Сакаль помер у Дніпрі, в реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова. Старшому сержанту 137-го батальйону Морської піхоти було 24 роки.

Лікарі боролися за життя хлопця п'ять діб. Увесь час він був у комі, його прооперували. Про це "Радіо Свобода" повідомив головний лікар закладу Сергій Риженко.

Читайте також: Втрати України на Донбасі у квітні: що відомо про 15 загиблих героїв

Бійця було тяжко поранено 1 травня під час обстрілу проросійськими бойовиками біля селища Новотроїцьке. За словами головного лікаря, куля увійшла у щелепу й за зміщеною траєкторією вийшла біля лопатки. При цьому вона пошкодила життєво необхідні органи, зокрема, судини.

Сьогодні в госпіталі м. Дніпро в 10.45 перестало битись серце мого рідного братика. Пишаюсь тобою. Ти завжди був моєю опорою і я завжди рівнявся на тебе,

– написав у себе на сторінці брат загиблого Михайло Сакаль.