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Після скандалу з рекламою ЧС-2018 українськими цукерками їх перестали постачати в Німеччину

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Після скандалу з "матрьошками" АВК перестала постачати свою продукцію в Німеччин
Після скандалу з "матрьошками" АВК перестала постачати свою продукцію в Німеччин / Кадр з відео

Компанія "АВК" призупинила постачання своєї продукції на територію Німеччини після того, як з'ясувалось, що українськими цукерками у матрьошках рекламують Чемпіонат світу в Росії.

Напередодні розгорівся скандал після того, як стало відомо, що на території Німеччини у подарункових наборах у вигляді матрьошок та з рекламою ЧС-2018, що триває у Росії, продають цукерки української кондитерської компанії "АВК".

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Офіційна заява з цього приводу з'явилась на сайті "АВК".

У повідомленні йдеться, що на території Німеччини український виробник співпрацює з німецькою фірмою DOVGAN GmbH, яка "реалізує продукцію під брендом «Matroschka» переважно на території Німеччини та інших країн Євросоюзу".

В "АВК" запевнили, що не причетні до розробки дизайну упаковки у вигляді Матрьошки та з логотипами ЧС-2018 у Росії.

За умовами контракту, німецька фірма залишає за собою право в односторонньому порядку приймати рішення з оформлення упаковок... Ми розділяємо думку громадськості та обурення у соціальних мережах, що виникли внаслідок ситуації, яка склалася,
– йдеться в заяві на сайті компанії.

Водночас в "АВК" сповістили, що призупиняють будь-які поставки своєї продукції німецькій компанії DOVGAN GmbH, а гроші, які були виручені з продажу цукерок у "матрьошках" обіцяють спрямувати на благодійність та підтримку соціальних програм в Україні.

Теги: Новини України Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018 Скандал
Джерело: 24 Канал
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