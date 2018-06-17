Після сутичок та численних затримань у Києві завершився Марш рівності: фото і відео

У Києві на Площі Льва Толстого завершився організований ЛГБТ-спільнотою Марш рівності "КиївПрйад-2018", що відбувся під гаслом "Країна вільна – будь собою!". Учасники події пройшли за узгодженим маршрутом, що тривало всього близько 20 хвилин.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Поліцейські, що забезпечували правопорядок на чолі колони, припинили 7 спроб зупинити її рух. Правоохоронці не затримували противників маршу, а оперативно виводили їх за межі периметру.

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По завершенню ходи її учасники проскандували: "Спасибі, поліціє! Дякую, Києве!".

Як розповів перший заступник голови МВС України Сергій Яровий, у масовій акції взяли участь більше 2 тисяч осіб. Проте остаточні цифри будуть озвучені пізніше.

Медики, які чергували у Києві під час акції, розповіли, що по допомогу до них ніхто не звертався.

Наразі організатори маршу закликають учасників покидати площу на спеціальних автобусах або скористатися метрополітеном.

Ситуація на Площі Льва Толстого спокійна.

Фото і відео: 24 канал

Дивіться відео з сутичками під час Маршу рівності у Києві:

Дивіться відео з Маршу рівності у Києві:

Дивіться відео, на якому поліція в Києві відтісняє противників Маршу рівності

Нагадаємо, що ще перед початком Маршу рівності "КиївПрайд-2018" у Києві 17 червня противники акції влаштували сутички з правоохоронцями. Внаслідок цього поліція затримала 56 осіб, деякі з них отримали травми.



Після цього члени націоналістичних організацій заблокували дорогу під Шевченківським райвідділом поліції з вимогами звільнити затриманих перед "Маршем рівності" активістів.