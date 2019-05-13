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      Після виборів українці кинулись купувати нерухомість в передмісті Києва

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      Нерухомість під Києвом українці активніше купують після виборів
      Нерухомість під Києвом українці активніше купують після виборів / Колаж 24 каналу

      Як змінилась купівельна активність у передмісті Києва після президентських виборів в Україні і яке житло за містом найчастіше купують українці?

      У порівнянні з початком квітня, одразу після виборів купівельна активність у передмісті Києва зросла в середньому на 8-10%.

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      Такі дані за період з 22 квітня по 12 травня Нерухомість 24 оприлюднив повідомив директор компанії AVM Development Group Віктор Нестеренко.

      Експерт виділяє два основні фактори збільшення активності потенційних покупців:

      1. закінчення виборчої кампанії;
      2. сезонна активність.

      Закінчення виборів стало головним стимулом зростання рівня продажів як квартир, так і котеджів. Навіть травневі свята не стали перешкодою для багатьох покупців,
      – зазначив фахівець.

      У всіх сегментах заміського житла впродовж трьох тижнів після виборів кількість покупців зросла приблизно на 10%.

      нерухомість під Києвом вибори ціна
      Українці стали активніше купувати нерухомість у передмісті Києва після виборів

      Яку нерухомість за містом купують найчастіше?

      Від початку року зберігається тенденція збільшення купівельного інтересу до котеджних містечок і земельних ділянок під індивідуальне будівництво. Найчастіше потенційні покупці цікавляться невеликими селищами між Києвом і містами-супутниками.

      За прогнозами, фахівців до кінця року вартість ділянок під приватне будівництво у передмісті Києва може зрости на понад 20% у гривневому еквіваленті.

      До прикладу, якщо зараз купити ділянку для майбутнього котеджу в межах 10 кілометрів від Києва, то вже через рік вартість збудованого будинку зросте орієнтовно на третину. Метр квадратний у новобудові на цій відстані від столиці коштує в середньому 13-14 тисяч гривень.

      Фахівець також зауважив, що тепер настав пік сезонної активності покупців, яка може розтягнутись до липня.

      Середня вартість метра квадратного у новобудовах в передмісті Києва у квітні становила 13 200 гривень за квадрат.

      нерухомість ціни на нерухомість передмістя Києва
      Середня вартість метра квадратного у передмісті Києва у квітні 2019

      Раніше Нерухомість 24 писала, чого чекати від ринку у передмісті Києва у найближчі півроку.

       

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Новини Києва Ринок нерухомості Ціни на нерухомість
      Джерело: 24 канал
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