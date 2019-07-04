Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса

Жители аннексированного полуострова не очень довольны тем, что жителям "ЛДНР" стали выдавать российские паспорта.

Теплый июльский вечер. Мы с мужиками "забиваем козла", а невдалеке "кудахчут кумушки" – говорят эмоционально и громко, вокруг тихо – все слышно. Общая суть разговора: что-то не то Россия делает! Донецк и Луганск, конечно же, свои, братья, русский мир, Новороссия и все такое. Но давать жителям Донбасса российские паспорта – это плохо. Это ж им пенсии платить! А вдруг еще надумают "ЛНР" и "ДНР" в Россию взять. Это ж там все отстраивать придется – это какие деньги нужны!.. И дальше – апофеоз: если их заберут в Россию, то Крым останет без денег и это катастрофа!

Самим не хватает, а тут еще эти дармоеды…

– резюмирует самая экономически подкованная дама.

: Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"

Пустой бабский треп, подумал тогда. Но через два дня в автобусе на Алушту уже мужики об этом судачат. "Вот вчера объявили, что сократят финансирование для водогона в Судак, – вещает главный "эксперт" и загадочно спрашивает попутчиков, – знаете почему?" И сам же через несколько секунд отвечает, так как все молчат: "Деньги эти перебрасывают на Донбасс. Вот!" И дальше пошло-поехало: и зачем нам этот Донбасс?! Так и говорят: "нам" –государственники хреновы…

Вся эта болтовня "Крым останется без денег" – ерунда, конечно, полная. Путин из кожи вон вылезет, но будет кормить свой имперский пиар-проект. Чтобы там не говорил Медведев про "денег нет, но вы держитесь"... Но тут убивает другое: какие же мы, крымчане, "высокодуховные" и отзывчивые. Ведь сами недавно фактически обобрали другие регионы России, у которых забрали деньги, чтобы ублажить крымчан за предательство Украины. 2/3 тех, кто бежал на референдум, голосовали "за возвращение" и жгли украинские паспорта, делали это с одной мыслью – деньги. В России зарплаты и пенсии больше – все! Если бы в 2014-м в Украине платили больше, не было никакой "русской весны". Это все, что хочу сказать про "патриотизм" крымчан.

Важно: Украинские корабли, которые Россия захватила на Азове, нашлись: фотодоказательство