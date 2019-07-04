15:22
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Блоги Отставной подполковник
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Отставной подполковник

      Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса

      219
      " Давать жителям Донбасса российские паспорта – это плохо"
      " Давать жителям Донбасса российские паспорта – это плохо" / Українська правда

      Жители аннексированного полуострова не очень довольны тем, что жителям "ЛДНР" стали выдавать российские паспорта.

      Теплый июльский вечер. Мы с мужиками "забиваем козла", а невдалеке "кудахчут кумушки" – говорят эмоционально и громко, вокруг тихо – все слышно. Общая суть разговора: что-то не то Россия делает! Донецк и Луганск, конечно же, свои, братья, русский мир, Новороссия и все такое. Но давать жителям Донбасса российские паспорта – это плохо. Это ж им пенсии платить! А вдруг еще надумают "ЛНР" и "ДНР" в Россию взять. Это ж там все отстраивать придется – это какие деньги нужны!.. И дальше – апофеоз: если их заберут в Россию, то Крым останет без денег и это катастрофа!

      Самим не хватает, а тут еще эти дармоеды… 
      – резюмирует самая экономически подкованная дама.

      : Путешествие из Луганска в Крым: "Мы уже никому не интересны и не нужны"

      Пустой бабский треп, подумал тогда. Но через два дня в автобусе на Алушту уже мужики об этом судачат. "Вот вчера объявили, что сократят финансирование для водогона в Судак, – вещает главный "эксперт" и загадочно спрашивает попутчиков, – знаете почему?" И сам же через несколько секунд отвечает, так как все молчат: "Деньги эти перебрасывают на Донбасс. Вот!" И дальше пошло-поехало: и зачем нам этот Донбасс?! Так и говорят: "нам" –государственники хреновы…

      Вся эта болтовня "Крым останется без денег" – ерунда, конечно, полная. Путин из кожи вон вылезет, но будет кормить свой имперский пиар-проект. Чтобы там не говорил Медведев про "денег нет, но вы держитесь"... Но тут убивает другое: какие же мы, крымчане, "высокодуховные" и отзывчивые. Ведь сами недавно фактически обобрали другие регионы России, у которых забрали деньги, чтобы ублажить крымчан за предательство Украины. 2/3 тех, кто бежал на референдум, голосовали "за возвращение" и жгли украинские паспорта, делали это с одной мыслью – деньги. В России зарплаты и пенсии больше – все! Если бы в 2014-м в Украине платили больше, не было никакой "русской весны". Это все, что хочу сказать про "патриотизм" крымчан.

      Важно: Украинские корабли, которые Россия захватила на Азове, нашлись: фотодоказательство

      blog_ava
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні
      12085
      Автор: Отставной подполковник
      Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька Публікації Новини Луганська Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      сьогодні , 15:09 Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      Отставной подполковник 219
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 15:03 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      33062
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1310
      Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні , 14:37 Царський палац Бойка: що відомо про нерухомість лідера "Опозиційної платформи – За життя"
      Юлія Гілей 12084
      В Україні відзначають День Нацполіції: привітання і фото
      сьогодні , 14:03 В Україні відзначають День Нацполіції: привітання і фото
      178
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук