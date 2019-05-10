Письмо из Луганска: 9 Мая стало походить на карнавал

Этот праздник 9 Мая для меня ничем не отличался от прошлогоднего. И того, что был два года назад...

Оповестили, где и в котором часу быть. Было много людей, машин, флагов... И если попытаться проанализировать, кто и с какой целью пришел в этот день в центр Луганска, получится несколько категорий людей: кого-то заставили прийти на парад от предприятия; кто-то нес службу от "армии" и "полиции"; кто-то пришел поглазеть и потусоваться, а кто-то реально хотел почтить ветеранов Второй мировой.

Вероятно, была еще одна группа: те, кто пришел покрасоваться, сшив для этого себе и детям военную форму, украсив одежду и волосы георгиевскими ленточками. В общем, сложно сказать, чьи мотивы были – именно отдать дань ветеранам. Тем более, что наряду с фотографиями воевавших родителей или дедов появились фотографии погибших уже на войне на Донбассе.

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По силе эмоций, эти полдня стоит пережить. Музыка, флаги на машинах, наклейки, люди нарядные и наряду с этим – люди в шортах и диванных спортивных костюмах. И в одном порыве и толпе смешались те, кто надел свой лучший костюм, как было заведено еще полвека назад, и кто просто вышел из дома поглазеть, обув резиновые тапки на босу ногу. В этой пестрой толпе были и безумцы, и невероятно яркие личности, но, самое главное, там можно было встретить всех – коллег, друзей, прежних соседей, учителей ребенка и просто знакомых, чьи имена после будешь силиться вспомнить еще очень долго. На этом празднике был почте весь город. И от этого кажется, что город многолюдный и живой. И еще, встретившись, люди пьют после на лавочках и на траве, едят, танцуют, обнимаются, и от этого кажется, что счастье очень многоликое, а мы все стали чуть добрее...



Кому-то такие сувениры нравятся... / Фото автора

Конечно, суть этого праздника и его наполнение за годы стали другими. От того, что в бессмертном полку несут фотографии погибших на войне на Донбассе, война стала казаться тоже другой – близкой, своей, а не только фактом из книг. И вместе с этим появилось очень много мишуры – концерты звезд российской эстрады, торговля значками и сувенирами, стремление одеться по моде той войне. Это стало походить на карнавал, когда люди танцуют, пьют и плачут от счастья.

...А вечером был салют. И было страшно, хотя мы знали, что это салют. И мы непроизвольно сбились в одной комнате и ждали окончания залпов. И если бы мы не пережили то лето 2014-го в Луганске, эти звуки мы не воспринимали бы так остро. Но было страшно, было очень страшно. И, наверное, это уже на всю жизнь. И наш старый пес с того самого лета боится грозы и салюта, и жмется к нам, и прячет морду, и забегает в дом, хотя знает, что ему этого делать нельзя. Наше эхо войны. Мы рады миру, мы ждем мира, и пятый год вздрагиваем от резких звуков.

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