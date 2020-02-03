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      Письмо из Луганска: даже чтобы получить деньги надо заплатить, или Золотой бизнес "республики"

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      Временно оккупирован Луганск и особая банковская система / 24 канал

      Как известно, в временно оккупированном Луганске есть всего один банк – "государственный".

      Это реплика довоенного "Ощадбанка" – в его помещениях, на его оборудовании и с его сотрудниками. Функции местного "банка", на первый взгляд, довоенные – прием коммунальных платежей у населения, открытие счетов, обслуживание и выдача банковских карточек, обмен валюты.

      Рекомендуем: Письмо из Луганска: Украина здесь под запретом

      госбанк лнр
      Так выглядит единственное отделение "государственного банка ЛНР" / Фото 24 канала

      На первый взгляд, что еще нужно? По факту, операций по денежным переводам в местном "банке" не осуществить, гривну там меняют по весьма заниженному курсу (практически 1:2) и снять деньги других банков там невозможно. А с другой стороны, при полной парализации банковской системы в полгода с июля 2014 года по март 2015 года и то, что есть, полный прорыв. Никаких других частных или каких-то еще банков в "республике" нет.

      Но! Есть сотни коммерческих центров, которые, как молекулы, стали объединяться в сети, обучать сотрудников, проводить акции и заманивать своего клиента лотереями. Самый запоминающая из розыгрышей которых был – вытащи свой процент за обналичивание украинской пенсии. Появилась даже своя униформа у сотрудников, логотипы, бренд и прочее – все чин по чину, как до войны. Только теперь это не банки, а коммерческие центры. Там можно, считай, все – вывести деньги с электронных счетов, обналичить их, поменять гривну и прочую валюту по весьма симпатичному курсу, получить перевод из России, погасить кредит в украинском банке и оплатить интернет-покупку.

      В чем выгода этого бизнеса для его владельцев? Она очевидна – в своем весьма нехилом проценте с любой операции. Так, на секундочку, положить на номер Водофона 60 грн выйдет вам в 177 рублей (что считается здесь весьма по-божески). И так можно отозваться обо всем – нужно вам позарез оплатить кредит, платите процент за операцию. Нужно обналичить гривну с карточки украинского банка – то же самое. Или перевод вам прислали из России – добро пожаловать за минусом процента за услугу. Не хочешь платить, выезжай в Украину или Россию сам и меняй там, оплачивай или погашай, что хочешь, только издержки и дорога выйдут дороже в разы. Поэтому, потеряв сотню-другую, ты потратишь каких-то десять минут здесь, чему будешь весьма рад.

      А добавьте к этому, что вам нужны билеты по России. Как их купить, не имея карточки российских банков? Рулить на ближайший вокзал и покупать за наличку там. Или опять же идти в коммерческий центр, где с вас возьмут за операцию деньги, но билет вы свой получите, не вставая с мягкого стула, что весьма выгодно. И, заметьте, никаких особых связей для такого бизнеса не нужно – только интернет и карточки украинского "Привата" или какого-нибудь ведущего российского банка. И все! То, что в Украине практически любой делает, не вставая со стула и без всяких процентов.

      Кстати, до 2019 года можно было получать переводы таким же Макаром и из-за рубежа. Делалось это с особым изыском – по договоренности с украинскими банками. Звонил по ранее обозначенному номеру местный коммерсант операционисту в Украину, называл все реквизиты получателя и отправителя, контрольный номер перевода, и получал отмашку – выдавайте. Легко, быстро, без проблем. Кстати, действовало эта налаженная система четыре года – и все были счастливы, особо не таясь.

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      Теги: Новини політики Новини України Публікації Новини Луганська Гроші Банки
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