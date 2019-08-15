20:22
15 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Церква-піраміда у Росії. Як Кремль захищає своїх вчених
      Вєсті Кремля
      21:42, 14 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
      Ольга Черненко

      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом

      329
      Скучные будни и постоянные перемены в Луганске
      Скучные будни и постоянные перемены в Луганске / 24 канал

      С приходом оккупационных войск жизнь Луганска полностью изменилось, а с ним и люди. Многие жители выехали в поисках лучшей судьбы.

      Подруга пишет мне: "А летом мы приедем в гости домой". Как в сказке "12 месяцев" в ее предложении явно что-то лишнее – или в гости, или домой. Но нет, все верно – они действительно из своего нового дома приедут в свой старый дом в гости, потому что к поездке в отпуск к близким людям разве не применимо выражение "в гости"? Поэтому все верно, они приедут в гости домой. В своем собственном доме они будут гостями, потому что последние пять лет не живут в "ЛНР".

      Тяжелый выбор: Письмо из Луганска: уехать и предать?

      Мир, вероятно, сошел с ума. Кто-то сверху встряхнул контейнер с нами, мы все перемешались. Отчаянные домоседы оказались далеко от своего дома, семьи распались, и дети живут все пять лет отдельно от родителей. Перемены стали привычными.

      Дочь моих друзей в очередном городе, в котором ее родители искали мира и лучшей жизни, нашла свою вторую половину и родила от него сына. Выходит, все не просто так? Выходит, эти перемены нужны были хотя бы для того, чтобы за тридевять земель от своей двушки в Луганской области дочь моих друзей создала семью. Но с тех пор ее родители сменили город и работу, сменили ориентиры, давно не сдерживаемые ничем, и продолжили покорять необъятные просторы России.

      Моя подруга маниакально боялась потерять работу. Больше других в нашем отделе она следила за своими отчислениями в пенсионный и дорожила своей работой. Отплаченный больничный, социальные гарантии и все такое. После той грандиозной встряски она сменила работу не меньше десятка раз. Если раньше она держалась за место и боялась перемен, то сейчас эти перемены стали нормой ее жизни. Она уверена, что найдет работу и давно уже не боится за свою репутацию. Времена дружбы в отделе остались за линией излома в 2014 год. Сейчас она легко расстается, легко переезжает, легко принимает перемены. Она устала волноваться по пустякам, устала ждать худшего. И в какой-то момент она поняла, что все это – свобода, которой у нее не было никогда раньше.

      Когда мы познакомились, она говорила, что в трудовой всего две записи за всю жизнь. Она гордилась этим, а самым большим кошмаром для нее было сокращение. Вся ее жизнь была расписана на годы – пенсия, внуки, дача, хрустящие огурчики летом с грядки и отпуск раз в год всей семьей на машине. Мы шутили с этой предсказуемости – компоты, дача, внуки когда-то… Да мы все и не сомневались, что большей домоседки из нас не сыскать. Оказалось, что именно она обрубила все концы с прежней жизнью, когда поняла, что здесь ждать нечего. Собрала вещи все в тот же семейный автомобиль для путешествий, кота, собаку, мужа и дочь, и отправилась, куда глаза глядят. Не только мы, она сама не могла поверить, что сможет запереть свой дом и свое прошлое… Таких открытий вокруг сотни.

      Жители частных домов покорили каменные джунгли больших городов, работающие всю жизнь на кого-то рискнули начать свое дело, а прекрасные исполнители вдруг обнаружили, что жили всю жизнь инертно и по команде, и, лишившись руководителя, до сих пор не могут найти себя. Для чего нужно было все это?

      Приключения из другой жизни: Путешествие из Луганска в Крым: денег, собранных за год, не хватит ни на что

      blog_ava
      Вчені назвали продукт, який зможе подолати ожиріння
      сьогодні
      5997
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Окуповані території Новини Луганська
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      сьогодні , 19:01 Фрілансери-2019: де, за що і скільки платять
      Яніна Ткачук 707
      Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      сьогодні , 19:00 Письмо из Луганска: в гости домой, или это уже и не дом
      Ольга Черненко 329
      Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки
      сьогодні , 18:01 Затримання високопосадовця Гримчака: в чому підозрюють чиновника і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 1737
      Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      сьогодні , 17:27 Ліквідація Державної екологічної інспекції: піар чи реформа?
      Все про екологію 1096
      В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      сьогодні , 16:30 В Окружному адмінсуді Києва торгують правосуддям: хто був на плівках Вовка
      Роман Маселко 510
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук