Верховна рада схвалила порядок денний четвертої сесії парламенту. До нього увійшли законопроєкти щодо зменшення числа народних депутатів і щодо народовладдя.

Порядок четвертої сесії

Схвалення порядку денного відбулося у перший день четвертої сесії – 1 вересня. За проєкт постанови №3050 проголосували 243 народних депутати. Про це повідомляє 24 канал.

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Так, відповідно до цього документу, Рада затвердила перелік:

законопроєктів, підготовлених до розгляду на пленарних засіданнях,

законопроєктів, які доручено підготувати та доопрацювати для розгляду на сесії.

Мовиться про такі проєкти законів:

про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (№1013),

про внесення змін до статті 93 Конституції (про законодавчу ініціативу народу) (№1015),

про внесення змін до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" з приводу підстав звільнення директора НАБУ за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення (№2656),

про народовладдя через всеукраїнський референдум (№3612),

про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції (про зменшення конституційного складу Верховної ради та закріплення пропорційної виборчої системи) (№1017).

До переліку також потрапив проєкт про внесення змін до закону "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" (№2636).

Крім того, парламентарі планують повернутися до перейменування областей. На порядку денному сесії – такі законопроєкти:

про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Кіровоградської області) (№0967),

про внесення змін до статті 133 Конституції (про перейменування Дніпропетровської області) (№ 0968).

Також у документі мовиться про блок законодавчих ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема, нардепи розглянуть:

проєкт постанови про невідкладні заходи для припинення бойових дій і відновлення миру, імплементації мінських угод (№1120),

проєкт закону про створення та функціонування вільної економічної зони "Донбас" (№1093),

проєкт закону про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей (№1099).

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Водночас у постанові окремо зазначено перелік з 212 законопроектів, які комітети ВР пропонують не включати до порядку денного четвертої сесії. І документ містить перелік із 9 законопроектів, включених до порядку денного третьої сесії ВР, щодо яких надійшли заяви про їхнє відкликання.