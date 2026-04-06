Аналітики назвали країну, яка впевнено увійде у четвірку оборонних лідерів до 2030 року

Системи протиповітряної оборони Південної Кореї відзначились високою ефективністю у конфлікті на Близькому Сході. Країна до 2030 року може мати четверту за потужністю оборонну промисловість у світі.

Про це пише DefenseRomania.

Чим унікальна оборонна промисловість Південної Кореї?

Аналітики стверджують, що Південна Корея посилює свої позиції на оборонному світовому ринку. Особливо успішно себе показала система ППО Cheongung-II від компанії LIG Nex1. Місцеві ЗМІ кажуть, що під час атак на Об'єднані Арабські Емірати вона перехопила 29 із 30 повітряних цілей.

Видання вважає, що на шляху до списку лідерів тут грає роль доступність та швидкість. Аналітики порівняли, що одна корейська ракета-перехоплювач коштує близько 1 мільйона доларів, тоді як аналог США, ракета PAC-3 для Patriot – до 4 мільйонів.

Країни все частіше звертаються до альтернатив після років очікування на американські системи. Це відкрило Південній Кореї шлях до розширення своєї присутності, особливо серед союзників США,

– передає медіа.

Збільшення експортних продажів видно, зокрема, через діяльність тої самої компанії LIG Nex1. У 2021 році вони становили 55 мільйонів доларів, а у 2025-му – понад 600 мільйонів. Результату досягли завдяки контрактам з країнами Близького Сходу, уточнили у прогнозі.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, Південна Корея зараз є другим за величиною постачальником систем озброєння до країн НАТО,

– йдеться у матеріалі.

З Європою співпрацює компанія Hanwha Aerospace. За наявною інформацією, вона підписала угоди з Естонією, Норвегією та Польщею, а також інвестує в виробничі потужності Румунії.

Президент Лі Чже Мьон серйозно налаштований досягти мети і побудувати четверту за величиною оборонну промисловість у світі до 2030 року.

На тлі успіхів у війні на Близькому Сході акції корейських компаній зросли на 45%, поки папери американських оборонних фірм почали спадати.

