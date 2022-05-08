Окупанти стягнули свої сили на дві ділянки населеного пункту Філатівка. Журналісти порівняли дані супутника щодо відповідної місцевості за 27 квітня і 6 травня. Раніше техніки було значно менше.

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Яку саме техніку зафіксував супутник

На відповідній території, крім казарм, розташували склад паливно-мастильних матеріалів, зазначили журналісти.

На знімках супутника помітили приблизно 200 бойових броньованих машин та вантажних і командних автомобілів; великогабаритну техніку, яка саме й може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.

Згідно зі знімками супутника, мовитись може про один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів:

ракетну систему залпового вогню "Смерч";

протиповітряний комплекс С-300;

оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

Техніку відповідного типу загарбники можуть використати для обстрілу позицій українських захисників.



У квітні техніки на місцевості було набагато менше / Фото "Схем"

Зауважте, що в селі Філатівка російські окупанти розташували казарми своїх прикордонників ще у 2018 році.

Стягування техніки окупантами: останні новини

1 травня у Генеральному штабі повідомили, що російські загарбники намагаються перенаправляти залізницею військову техніку у прикордонні з Україною райони. Ворог почав перекидати озброєння, яке зняв зі зберігання у Західному, Центральному та Східному військових округах й північному флоті.

Більшає техніки росіян і на території окупованої Борівської громади на Харківщині.

Водночас на вокзалі у Гомельській області помітили завантаження білоруської техніки на поїзди. Активісти навіть зібрали повний перелік техніки, яку було завантажено. Зокрема, мовиться про 20 БМП-2; 12 одиниць танків Т-72Б та 6 одиниць 122-міліметровиї гаубиць "Гвоздика".

Зауважте! У США 28 квітня проголосували за ленд-ліз для України. Джо Байден має підписати документ вже 9 травня. Так Україна у прискореному режимі отримає надсучасну та потужну зброю, і жодне стягування техніки окупантам вже не допоможе.

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