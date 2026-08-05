Це посилить ракетну загрозу: чому КНДР розгортає свої балістичні комплекси в Росії

Північна Корея перекидає до Росії військовий підрозділ для ударів по Україні, про це написали в Reuters з посиланням на ГУР. Це стане додатковим потенціалом для застосування балістики.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що раніше ракета KN-23 була неточною, але після співпраці російських та північнокорейських інженерів вона стала потужною зброєю, навіть у порівнянні з "Іскандер-М". Це, на жаль, доводить ефективність співробітництва Росії та КНДР.

КНДР розгортає свої балістичні комплекси в Росії

Військовий експерт підкреслив, що зараз українське військово-політичне керівництво повинно шукати "окуляри" для американців. Раніше під час Курської операції північнокорейські війська вже воювали, ЗСУ навіть брали їх у полон, а Сполучені Штати вдавали, буцімто, не бачили цього. Таку ж аналогію можна провести з балістичними комплексами.

Нам треба готувати контрзаходи відносно цього. Зрозуміло, що насамперед надія на свої сили, використовувати можливості, а також показувати це охочим, рішучим і всім іншим в Європі,

– підкреслив він.

Романенко зазначив, що північнокорейці вже навчаються в Росії, а згодом цей досвід переймають і китайці, і іранці. Тому якщо Америка хоче мати перевагу над Китаєм, має вивчити війну в Україні. Найкраще навчання – участь західних фахівців, як це роблять вищезгадані країни.

Романенко про балістичні комплекси КНДР в Росії: дивіться відео

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що установки Північної Кореї, якщо вони будуть розгорнуті на території Росії, одразу стануть легітимною військовою ціллю і, відповідно, мають бути знищені.