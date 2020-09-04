Не треба "викопувати стюардесу", громадяни, і робити вигляд, що "Північний потік-2" - все ще реальність". Далі – оригінал російською.

Труположество какое-то

"Слушайте, может хватит уже мусолить "Северный Поток-2"?

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Проекта не существует с декабря прошлого года. Конец ему положили американские санкции и транзитное соглашение Газпрома с украинцами. Все. Хана. Капут. Финиш. Жизнь продолжается без утопшей трубы. Никто ничего давно уже не строит.

Для немцев все разговоры об этом – лишь риторический пример наглого вмешательства США в их дела. Главное – трения с американцами, а забота о судьбе погибшего проекта – только повод вытащить глубинные споры на свет.

От потери этого дополнительного маршрута никакого вреда Германии и Европе нет абсолютно.

Для американцев в Конгрессе – повод уесть якобы пропутинца-Трампа (для демократов) или продемонстрировать, что никакой пророссийской позиции у трампистов нет (для республиканцев). Внутреннее дело.

Для Газпрома, где не могут не понимать, что достроить трубопровод не получилось, вся возня округ "Академика Черского" – чиновная демонстрация лихорадочной и вполне бесплодной деятельности, которую надо предъявить Путину в оправдание провала.

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Для тех, кто нажился на антиукраинской затее Путина с "потоками" – давно пройденный этап. Бабло распилено.

Автор: Михаил Крутихин, российский аналитик нефтегаза