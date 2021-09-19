Наглядный пример того, что Россия прекрасно умеет в нужный момент протянуть руку... нет, не помощи! Просто протянуть руку и взять возомнившую о себе Европу за колокольчики. А потом меееееедленно эти колокольчики сжать. До хруста и нужного результата.
Читайте "Зверь с Востока" уже лютует: газовый шантаж Россией Европы начался
"Северный поток-2" – это не только бизнес-проект
Это мощнейшее оружие, применение которого не только приносит прибыли в долговременной перспективе, но и в такой же перспективе оказывает влияние на европейскую и мировую политику. И экономику, кстати.
Беспринципному, агрессивному, и без того хорошо вооруженному дикарю, дали достругать новую газовую дубину. И что? Кто-то сомневался, что он пустит ее в ход? Правда, сомневались? Примите мои соболезнования. Если после всего, что произошло в мире после 1999 года, вы еще думаете, что в России победила демократия, вам уже ничего не поможет.
Германия все еще думает, что Россию можно ублажить. США полагают, что с ней можно договориться. Поляки точно знают, что ни ублажить, ни договориться нельзя, но кто их слушает? Есть LNG терминал в Свиноушце? Радуйтесь и не выступайте!
Важно Запуск "Северного потока-2": евродепутаты обвинили "Газпром" в давлении на Европу
Есть ли перспективы как-то пережить неизбежное "отсоединение от сиськи"?
Да. Первый вариант – белорусский. Отталкивая бацьку с насиженного места, проникнуть к гениталиям мелкого наполеончика, и самозабвенно доставлять ему удовольствие. Если такая перспектива не нравится, то нужно строить свое энергообеспечение, опираясь на помощь США и на выбитые из Германии Белым домом европейские деньги.
Что это означает?
Это новые атомные блоки, заводы по производству водорода, развитие альтернативной энергетики – биогаз, СЭС, ВЭС, ГАЭС. Это глубокая модернизация угольных ЭС, чтобы уменьшить количество выбросов, строительство аккумуляторных хранилищ энергии, это развитие своей газодобычи и новых траспортно-распределительных систем, позволяющих подмешивать водород к природному газу в пропорции 1 к 5.
И это еще не все
Нужно модернизировать и перестроить систему теплоснабжения, реконструировать электросети, подстанции, электротранспортную систему, чтобы перевести горячее водоснабжение и отопление на электрические рельсы. Надо ставить на жилые дома тепловые концентраторы и получать горячую воду от солнца. Надо укрывать крыши солнечными батареями, применять энергосберегающие технологии, развивать научные направления, связанные с энергетикой и современными методами энергообеспечения. Строить производства, учить студентов…
Грандиозная задача, на самом деле. Можно сказать россиянам спасибо за вдохновляющий пинок под зад, и броситься копать выход из ловушки. А можно написать на стене "Путин – х#йло!" или "Зеля – х#йло!", попрыгать на дне ямы с кольями, выкрашенными в желто-голубые цвета, и через пару лет вдоволь насладиться тем, что мы считаем патриотизмом. Наслаждаться будем холодной зимой. С лопнувшими от морозов трубами. Но с глубочайшим чувством самодостаточности!
А можно построить энергонезависимую Украину. Это затратно и тяжело, но все еще реально.
Это тот самый кризисный шанс. Без права на ошибку. Иначе будет очень плохо – это я так, очень мягко описывают перспективу.
Вот, собственно, и все.
Winter is coming!