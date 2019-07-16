"Північний потік" зупинився: у Росії стверджують, що все під контролем

Обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" зупинили на два тижні для проведення планового технічного обслуговування. У газотранспортних компаніях кажуть, що все планували заздалегідь.

Регулярне річне технічне обслуговування є частиною планових ремонтів, пояснюють у компанії Nord Stream AG, пише "Інтерфакс".

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Його проводять вже сьомий раз з початку експлуатації газопроводу. У Росії також заявляють, що графік робіт з технічного обслуговування трубопроводу був заздалегідь узгоджений з партнерами.

Зазначимо, у момент зупинки одних газопроводів зростає обсяг прокачування по інших маршрутах, тому можливе зростання поставок через Україну. Можливе скорочення закачування газу в підземні сховища.

Яка різниця між "Північним потоком" та "Північним потоком-2"?

"Північний потік" – газопровід від Росії до Німеччини, перша гілка якого вже збудована. Прокладати трубопровід почали у квітні 2010 року, перші постачання газу почалися стартували 8 листопада 2011 року. Магістральний газопровід "Північний потік" через Балтійське море з’єднав Росію та ЄС, пройшов територією Росії, Швеції, Данії і Німеччини. Його довжина – близько 1,2 тисячі кілометрів.

Багато експертів вважає, що будівництво газопроводу більше обумовлене політичною, аніж економічною доцільністю.

"Північний потік-2" є розширенням "Північного потоку", його траса проходить паралельно. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України.



Маршрут "Північного потоку-2": карта