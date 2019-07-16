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      "Північний потік" зупинився: у Росії стверджують, що все під контролем

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      "Північний потік" зупинився на ремонт
      "Північний потік" зупинився на ремонт / Vida Press

      Обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" зупинили на два тижні для проведення планового технічного обслуговування. У газотранспортних компаніях кажуть, що все планували заздалегідь.

      Регулярне річне технічне обслуговування є частиною планових ремонтів, пояснюють у компанії Nord Stream AG, пише "Інтерфакс".

      Важливо: В ОБСЄ ухвалили резолюцію проти "Північого потоку-2" і "Турецького потоку"

      Його проводять вже сьомий раз з початку експлуатації газопроводу. У Росії також заявляють, що графік робіт з технічного обслуговування трубопроводу був заздалегідь узгоджений з партнерами.

      Зазначимо, у момент зупинки одних газопроводів зростає обсяг прокачування по інших маршрутах, тому можливе зростання поставок через Україну. Можливе скорочення закачування газу в підземні сховища.

      Яка різниця між "Північним потоком" та "Північним потоком-2"?

      "Північний потік" – газопровід від Росії до Німеччини, перша гілка якого вже збудована. Прокладати трубопровід почали у квітні 2010 року, перші постачання газу почалися стартували 8 листопада 2011 року. Магістральний газопровід "Північний потік" через Балтійське море з’єднав Росію та ЄС, пройшов територією Росії, Швеції, Данії і Німеччини. Його довжина – близько 1,2 тисячі кілометрів.

      Багато експертів вважає, що будівництво газопроводу більше обумовлене політичною, аніж економічною доцільністю.

      "Північний потік-2" є розширенням "Північного потоку", його траса проходить паралельно. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України.

      маршрут
      Маршрут "Північного потоку-2": карта

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Газ
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