План виходу з карантину для Києва: що у столиці відкриють насамперед

Київська влада розробила для столиці окремий план виходу з карантину. Перший етап цього плану може початися вже 12 травня та передбачає можливість відкриття непродовольчих магазинів до 300 метрів. Великі магазини і торгові центри наразі відкриватися не будуть.

Перший пункт плану виходу з карантину мер Києва Віталій Кличко представив під час свого щоденного брифінгу 28 квітня, повідомляє 24 канал.

До слова Спершу продуктові ринки: Україна цього тижня може почати послаблювати обмеження

Передовсім зняття обмежень зачепить розблокування роботи малого і середнього бізнесу. Зокрема, непродовольчих магазинів до 300 квадратних метрів таким чином, щоб на 1 відвідувача припадало не менш як 10 метрів площі.

Які ще обмеження послаблюватимуть під час першого етапу:

дозвіл на роботу салонів краси і перукарень (лише за попереднім записом 1 клієнт на 1 послугу);

робота кав'ярень та ресторанів на виніс (при цьому має бути санітарна обробка 2 на день);

МАФи з продажем їжі та напоїв;

невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування, ательє тощо (не більше 1 співробітника та 1 клієнта на 10 метрів);

робота адвокатських і нотаріальних бюро, а також аудиторів;

автокінотеатри.

Великі магазини та супермаркети (понад 300 квадратних метрів) наразі залишатимуться закритими. Їхню роботу чи то її відсутність перший етап послаблення карантину не зачіпає.

Також мер Києва висловив сподівання, що уряд цього тижня дозволить роботу продовольчим ринкам і визначить чіткий регламент їхньої роботи.

Загалом відкриваються невеликі підприємства та види бізнесу, але вводяться жорсткі обмеження:

не більше 1 працівника і 1 клієнта на 10 квадратних метрів;

постійна санітарна обробка робочих місць;

усі клієнти мають бути у захисних масках (тут відповідальність на надавачу послуг, а не самому клієнту);

постійний температурний скринінг співробітників і відвідувачів.

Ще одним важливим послабленням є відкриття парків і скверів. Втім гуляти можна буде не більш як двом дорослим або у групі двоє дорослих і двоє дітей.

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На першому етапі послаблень досі зачиненими залишаться:

школи і дитячі садки;

дитячі та спортивні майданчики;

прибережні зони відпочинку;

громадський транспорт продовжує роботу в обмеженому режимі.

Віталій Кличко також нагадав підприємцям, що обов'язково мають закритися на карантин підприємства та установи, де виявили спалах коронавірусу.

Мер наголосив, що це не зняття обмежень, а лише їхнє послаблення. Мовляв, якщо за тиждень-два не буде стійкої динаміки скорочення захворювання, то до другого етапу ніхто не перейде.

Перший етап послаблень почнеться, якщо на 12 травня не буде різкого збільшення кількості хворих. Відтак Кличко заявив, що наступні 2 тижні будуть для усіх киян вирішальними.

Закликаю усіх не нехтувати правилами. Будь ласка, не впливайте негативно на статистику. Бо все залежить від нас самих,

– заявив мер Києва.

Київський план виходу з карантину: коротко

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що столична влада розробила для Києва власний план виходу з карантину. Щодо деталей він лише повідомив, що передовсім мовиться про розблокування можливості роботи для малого і середнього бізнесу, а також відкриття парків і скверів.

Він підкреслив, що радився зі своїми знайомими мерами з інших європейських міст і брав до уваги їхній досвід виходу з карантину.

Запропонований план перед набуттям чинності має бути схвалений Кабінетом Міністрів та Верховною Радою України.



Карантин в Україні до 11 травня / інфографіка 24 каналу