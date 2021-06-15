Скажімо, чим би не виправдовував Порошенко та його спікери колаборацію з Медведчуком, цілком очевидно, що це партнерство принесло державі набагато більше шкоди, ніж користі, і суттєво послабило позицію України на перемовинах.

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Якщо чесно, я взагалі не бачу користі від Медведчука, як не бачив її тоді. Важко уявити, щоб американський президент після 11 вересня надав повноваження та подарував стратегічний трубопровід куму Бен Ладена – а наш зміг.

Стає зрозумілим, чому перемовини у 2014-2015 роках ні до чого не призводили: це просто було нікому не вигідно. Як ми побачили пізніше, без Медведчука процес звільнення заручників став набагато динамічнішим, ніж з ним. Воно й не дивно, коли "посередник", як ми почули на записах, всіляко блокує процеси обміну.

Себто дані про "тисячі" полонених, звільнених завдяки Медведчуку – це фейк.

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Ну і давайте відверто: заручники були лише прикриттям для бізнесу, який Медведчук отримав від Порошенка. Вони становили інтерес виключно як ширма, а радше – як "легенда" для пояснення його участі.

Заручники, полонені – ось кого найбільше шкода в цій ситуації

А ще шкода депутатів ЄС та інших спікерів Порошенка, які зараз вимушені бігати по ефірах та виправдовувати це скотство.

Хоча, на відміну від заручників, вони точно мають вибір.