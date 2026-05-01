Кілька рівнів відповідальності: політолог проаналізував новий злив "плівок Міндіча"

Оприлюднення ще однієї частини "плівок Міндіча" само по собі не призведе до покарання винних. Боротьба з корупцією в оборонному секторі підриває обороноздатність країни, але замовчування – теж. Водночас суспільство має ставити питання: чому саме зараз відбувся цей злив.

Політолог Олег Саакян пояснив 24 Каналу, що діяти треба обережно і точково, щоб викорінювати корупцію, але не зашкодити при цьому виробництву зброї.

Що стоїть за витоком нових матеріалів?

За словами політолога, до журналістів питань немає: отримавши такі матеріали, вони не мали права їх приховувати. Проте є питання, наскільки якісно опрацьовані матеріали, чи достатньо реконструйовано контекст і чи поставлено головне питання: навіщо саме відбувся цей злив і кому він вигідний. Адже злив завжди несе за собою маніпуляцію – і вона необов’язково негативна.

Можливо, хтось зсередини бачить, що справу намагаються поховати, і намагається дати їй імпульс. А можливо, злили адвокати, щоб перенаправити увагу на іншого. Або антикорупційні органи самі хочуть поховати цю справу? Також не виключено, що сам антикорупційний орган зливає матеріали, щоб відвести увагу від відсутності результатів і спрямувати суспільство хибним слідом. За будь-яким зливом стоїть мотив – і його треба шукати,

– зазначив Саакян.

У цій ситуації хорошого вибору немає. Боротися з корупцією – означає частково демонтувати оборонний сектор. Не боротися – означає дозволити їй і далі підточувати обороноздатність країни.

Раніше вже пробували відмовчатися – і це спрацювало короткостроково, але ситуацію не вирішило. Саакян наголосив, що проблема не в окремих корупціонерах, а в системі. Тому боротьба з конкретними фігурами є необхідною, але це лише фінальний акорд великої роботи, яка має бути пророблена задовго до того.

Як це загрожує оборонній промисловості країни?

Минулого разу все крутилося навколо Єрмака, а Умєрова чомусь оминули – хоча це одна справа. Цього разу там фігурують ті самі особи, але з’являється ще й "Вова" – і люди, очевидно, подумають про президента. Правоохоронці тепер у пастці: визнають правдивість плівок – мають пояснити, хто і навіщо зливав. Заперечать – матеріали дискредитовані, а справа скомпрометована,

– сказав Саакян.

Є ще варіант, що записи робило не НАБУ, або робило, але не долучило до справи – і тоді під підозрою вже самі антикорупційні органи.

Також йдеться про оборонне підприємство, на виробах якого тримається значна частина українських безпілотників. Будь-яка дестабілізація оборонного виробництва прямо впливає на втрати України та посилює Росію. Тому діяти треба обережно, бо це не периферійна проблема, а системна корупція, побудована за принципом кругової поруки та зрощення з владою.

"Це ракова пухлина в одному з найважливіших органів державного організму – і рубати сокирою не можна, бо можна знищити все. Потрібні точкові, але комплексні заходи. Це задача з двома зірочками. Якщо пропустити цей момент – наступні плівки, реальні чи згенеровані штучним інтелектом, будуть ще гучнішими, а влада з кожним витком заганятиме себе в дедалі глибший кут", – пояснив політолог.

Важливо! Співвласник Fire Point Денис Штілерман заперечив звинувачення, пов’язані з так званими "плівками Міндіча", та звернувся до НАБУ з проханням перевірити їхню автентичність. За його словами, оприлюднення цих матеріалів може завдати шкоди репутації компанії, тому він просить бюро встановити, чи є аналогічні записи у матеріалах кримінального провадження та провести їх аналіз.

Що ще відомо про нові матеріали справи?

Журналісти видання "Українська правда" оприлюднили нові аудіозаписи розмов, відомі як "плівки Міндіча". За їхніми даними, ці слова могли бути перехоплені у липні 2025 року в межах розслідування корупційної справи, пов’язаної з "Енергоатомом".

У записах фігурує підсанкційний бізнесмен Тимур Міндіч – ключовий підозрюваний у справі про корупцію в енергетичній сфері. Як стверджується, разом із колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим він обговорював можливий продаж частини української оборонної компанії Fire Point інвесторам.

Також в матеріалах йдеться, що Міндіч нібито звертався до Умєрова з проханням посприяти у розв'язанні питання постачання бронежилетів, які держава не приймала.