В Умєрова відреагували на оприлюднені в медіа "плівки Міндіча"

Підсанкційний бізнесмен та головний фігурант справи про корупцію в енергетичному секторі Тимур Міндіч спільно з колишнім міністром оборони Рустемом Умєровим обговорювали потенційний продаж частки української оборонної компанії Fire Point інвесторам. Окрім того, Міндіч буцімто вимагав від Умєрова вирішити питання з постачанням бронежилетів, які не приймала держава.

Журналісти "Української правди" оприлюднили нові записи розмов, так звані "плівки Міндіча", які нібито перехопили в липні 2025 року в межах розслідування корупційної справи, пов'язаної з Енергоатомом. Пресслужба Рустема Умєрова, який фігурує на записах, надала офіційний коментар для 24 Каналу щодо ситуації.

Які деталі розкрили журналісти на записах?

Задокументована розмова між сторонами велася російською мовою. У третій "плівок Міндіча", записаній 8 липня, співрозмовники обговорюють можливу угоду щодо продажу 33% компанії приблизно за 600 мільйонів доларів.

Із цієї суми, за озвученою інформацією, близько 300 мільйонів інвестор нібито мав вкласти у розвиток підприємства, тоді як ще 300 мільйонів передбачалися як кешаут – виплати чинним акціонерам, серед яких, імовірно, міг бути й сам Міндіч.

Попри те, що бізнесмен раніше публічно заперечував будь-яку причетність до FirePoint, у розмові він фактично обговорює фінансові проблеми компанії та скаржиться на її недофінансування, хоча саме ця структура отримує значні контракти від Міністерства оборони, яке на той момент очолював Умєров.

У записах також згадуються моделі ударних дронів FP-1, FP-5 і FP-7, у які, за словами Міндіча, були вкладені основні кошти. Окрему увагу в розмові приділено також питанню постачання бронежилетів.

Міндіч наполягав на необхідності вирішення проблем із прийманням цієї продукції державою та фактично просив Умєрова вплинути на ситуацію.

Як це прокоментували в пресслужбі Умєрова?

У відповідь на поширені в медіа "плівки Міндіча", у пресслужбі секретаря РНБО зазначили, що достовірність, повнота та контекст оприлюднених записів розмов мають перевіряти виключно правоохоронні органи. Там наголосили, що використання неперевірених фрагментів може призводити до викривлення інформації.

До того ж там нагадали, що Умєров ще в листопаді 2025 року надав слідчим усі необхідні пояснення, а тому не має права публічно коментувати матеріали кримінального провадження.

Водночас у пресслужбі підкреслили, що обговорення питань постачання озброєння є прямою частиною обов'язків міністра оборони. За їхніми словами, представники бізнесу регулярно звертаються щодо фінансування, контрактів, розширення виробництва та потреби в оперативних виплатах.

Окремо хочемо нагадати, що залучення міжнародного фінансування в український ОПК було одним із ключових напрямів роботи Міністерства оборони у 2024 – 2025 роках,

– пояснили в пресслужбі.

При цьому механізми закупівель, зокрема так звана "данська модель", неодноразово перевіряли міжнародні партнери.

До слова, йдеться про механізм, за яким уряди інших країн (першою стала Данія) виділяють кошти на пряму закупівлю озброєння та техніки в українських оборонних підприємств для потреб ЗСУ.

У відповідь на закиди про можливе лобіювання окремих компаній у пресслужбі заявили, що Умєров працює над узгодженням інтересів українських виробників та іноземних інвесторів. Там підкреслили, що в умовах повномасштабної війни оборонна промисловість потребує значних вкладень, які держава самостійно забезпечити не може, тому співфінансування з партнерами є необхідним.

Окремо зазначається, що коли іноземні партнери обирають між кількома українськими компаніями та звертаються за позицією уряду, це розглядається як нормальна практика міждержавної взаємодії, а не просування приватних інтересів.

Щодо компанії, про яку йдеться в публікаціях, у пресслужбі додали, що її продукція – зокрема дрони – вже довела свою ефективність на фронті, у тому числі під час далекобійних операцій на території Росії.

Довідка. Fire Point – це українська приватна оборонно-технологічна компанія, заснована у 2022 році у Києві, яка спеціалізується на серійному виробництві далекобійних ударних дронів-камікадзе та крилатих ракет. Компанія відома розробкою крилатої ракети FP-5 "Фламінго" з дальністю до 3000 кілометрів та дронів серії FP-1.

Хто ще фігурував у нових записах?

Оприлюднені матеріали фіксують розмови Тимура Міндіча із колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром, а також із жінкою на ім'я Наталія.

Крім того, у цих діалогах згадуються екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак, його колишній заступник Андрій Смирнов та нинішній заступник голови ОП Олег Татаров.

У розшифровках також згадується "Маша". За словами розслідувача Михайла Ткача, йдеться або про волонтерку Марію Берлінську, або про Марію Доценко – радницю гендиректора "Національного фонду інвестицій України".

Повідомлялося, що президент ФК "Полісся" Геннадій Буткевич теж фігурує в скандальних "плівках Міндіча". Його прізвище обговорювалося у контексті застави за ексміністра Олексія Чернишова.