У свіжому випуску "Є питання" за 15 вересня – помічника нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка, спіймали на хабарі у 13 тисяч доларів. Під час виступу в парламенті генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила про початок кількох кримінальних проваджень щодо народних депутатів. Однак заявила, що підозру Юрченку вручати "ще рано".

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Під час виступу в парламенті Ірина Венедіктова активно коментувала справу олігарха Бахматюка. Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін відзначив, що генпрокурорка закрила цю справу до моменту апеляції. Нардепка від "Слуги народу" Анастасія Радіна прокоментувала позицію генпрокурорки Ірини Венедіктової щодо корупційного скандалу з депутатом Юрченком.