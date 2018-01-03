По ходу, у них "натівські" гвинтівки, – український боєць про снайперів "ДНР"

У середу, 3 січня, неспокійно було у Мар'їнці на Донеччині. Там терористи обстріляли з мінометів і військових, і цивільних. Попри так зване "новорічно-різдвяне перемир'я" ворог лише зменшив інтенсивність обстрілів, а стріляти продовжує.

За словами українських бійців, працюють лише снайпери. Причому, не дилетанти і із серйозної зброї, не з СВД, а також використовують стрілецьку зброю. Проте 3 січня по Мар'їнці прилітали і серйозніші калібри.

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"Так, не сильно напружено. Не стріляли. Це сьогодні чогось чотири 82-гі міни пустили по нам. А так спокійно. "Стрєлкотня" все – автомати, кулемети, нічого серйозного. Снайпер у них – да! По ходу, у нього "натівська гвинтівка", не СВД, а хороша – американська. Виходів не чутно, а приходи такі, що ящики у нас на посту всі побиті", – розповів боєць ЗСУ Владислав.

Інцедент у середу трапився і з цивільними. На контрольному пункті поблизу Мар'їнки утворилось зранку невелике скупчення людей, і ворог відкрив вогонь з тих таки 82-х мінометів по тому району.

З 8 до 9 години ранку таке скупчення людей було. Можливо, це і була причина того, що ворог почав стріляти. Здійснив обстріл позицій у цьому напрямку і випустив 4 міни 82-го калібру. Але, дякувати Богу, як серед місцевого населення, так і серед наших хлопців втрат немає,

– повідомив прес-офіцер бригади ЗСУ Іван Бурдюг.

Приблизно така ж ситуація по всій лінії боєзіткнення. Щільність вогню значно зменшилась, проте бойовики щодня ведуть обстріл українських позицій зі зброї різного калібру. На щастя, загиблих серед наших армійців немає.