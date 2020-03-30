По-іншому цю заразу не зупинимо, – Кличко про можливе закриття в'їзду до Києва
Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що наразі в’їзди та виїзди зі столиці залишаються відкритими, однак вони контролюються. Він не виключає введення більш жорстких обмежень, аби зупинити поширення коронавірусу.
В'їзд до Києва легкого транспорту зараз також не обмежений. Про це повідомив Кличко під час брифінгу.
Важливо Кличко звернувся до киян: "Якщо продовжаться ці тусовки, нас усіх чекатиме катастрофа"
Водночас мер Києва зауважив, що у разі різкого збільшення хворих, місто доведеться закрити.
Якщо буде різкий стрибок вірусу, будуть ухвалені більш жорсткі обмеження, інакше ми цю заразу не зупинимо,
– наголосив Кличко.
Він додав, що з 17 березня діє обмеження на в'їзд до столиці автобусів міжміського сполучення. Щодо блокпостів, то вони працюють вже тиждень, там чергують поліція.
Брифінг мера Києва Віталія Кличка: дивіться відео
Коронавірус у Києві: головне
- У столиці України зафіксовано вже 102 зараження новим видом коронавірусу станом на 30 березня. За цим показником Київ явно випереджає усі інші регіони країни.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками. 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
- У Києві ввели обмеження на надання стоматологічних послуг, окрім невідкладних випадків. Обмеження діятимуть до завершення карантину.
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