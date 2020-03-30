По-іншому цю заразу не зупинимо, – Кличко про можливе закриття в'їзду до Києва

Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що наразі в’їзди та виїзди зі столиці залишаються відкритими, однак вони контролюються. Він не виключає введення більш жорстких обмежень, аби зупинити поширення коронавірусу.

В'їзд до Києва легкого транспорту зараз також не обмежений. Про це повідомив Кличко під час брифінгу.

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Водночас мер Києва зауважив, що у разі різкого збільшення хворих, місто доведеться закрити.

Якщо буде різкий стрибок вірусу, будуть ухвалені більш жорсткі обмеження, інакше ми цю заразу не зупинимо,

– наголосив Кличко.

Він додав, що з 17 березня діє обмеження на в'їзд до столиці автобусів міжміського сполучення. Щодо блокпостів, то вони працюють вже тиждень, там чергують поліція.

Брифінг мера Києва Віталія Кличка: дивіться відео

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