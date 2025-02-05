Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції Запорізької області.

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Побиття дитини в Запоріжжі

В середу, 5 лютого, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео щодо вчинення насильницьких дій відносно дитини.

Вказується, що наразі до поліції ще не надходило заяв і повідомлень про цей факт.

Інформацію про правопорушення зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події,

– ідеться в повідомленні.

Працівники поліції встановлюють обставини події, потерпілого та причетних до скоєння правопорушення осіб.

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Нагадаємо, нещодавно в Білій Церкві, що у Київській області, група підлітків жорстоко побила 12-річну дівчинку. Усе, що відомо про кричущий інцидент, читайте в матеріалі 24 Каналу.