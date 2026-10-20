Про це 20 жовтня повідомили в Державному бюро розслідувань.

Що відомо про справу?

Військовослужбовець разом з іншими працівниками ТЦК бив чоловіка кулаками та ногами по тулубу й грудній клітці. Потерпілий перебував на підлозі зі скутими за спиною руками та не міг захиститися. Підозрюваний завдав чоловікові щонайменше 2 ударів ногою.

Після цього мобілізованого силоміць перенесли до технічного приміщення ТЦК. Звідти його згодом забрала швидка допомога.

У лікарні медики діагностували в чоловіка численні переломи ребер, тяжкі ушкодження легень та інші травми, небезпечні для життя. Попри зусилля лікарів, потерпілий помер.

Це вже не перше кримінальне провадження щодо військовослужбовця. У серпні 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав його винним в одержанні хабаря за попередньою змовою з іншими особами. Тоді йому призначили покарання, не пов'язане з позбавленням волі, однак уже у вересні він став фігурантом нового провадження.

Нині військовослужбовцю повідомили про підозру в умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, вчиненому групою осіб. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд узяв підозрюваного під варту без права внесення застави. ДБР продовжує розслідування та встановлює інших працівників ТЦК, які могли бути причетними до побиття, а також з'ясовує всі обставини загибелі чоловіка.

Що відомо про інші кримінальні справи, повʼязані з ТЦК?