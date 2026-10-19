Він поранив шістьох людей. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про стрілянину в ТЦК?

Унаслідок стрілянини постраждали троє військових ТЦК, а також троє правоохоронців. Їх госпіталізували.

Чоловіка, який перебував у приміщенні за порушення закону про мобілізацію та влаштував стрілянину, затримали.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Всі обставини події встановлюються,

– йдеться в офіційній заяві.

У медіа писали, що звуки пострілів було чутно близько 19-ї. Також з'явилися кадри з місця інциденту, на яких видно поліцейські автівки, що прибули до приміщення ТЦК.

Яка ситуація на Печерську, де відбулася стрілянина в ТЦК: дивіться відео