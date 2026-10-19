Він поранив шістьох людей. Про це повідомили в поліції.
Що відомо про стрілянину в ТЦК?
Унаслідок стрілянини постраждали троє військових ТЦК, а також троє правоохоронців. Їх госпіталізували.
Чоловіка, який перебував у приміщенні за порушення закону про мобілізацію та влаштував стрілянину, затримали.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального та головного управління поліції. Всі обставини події встановлюються,
– йдеться в офіційній заяві.
У медіа писали, що звуки пострілів було чутно близько 19-ї. Також з'явилися кадри з місця інциденту, на яких видно поліцейські автівки, що прибули до приміщення ТЦК.
Яка ситуація на Печерську, де відбулася стрілянина в ТЦК: дивіться відео
Де ще ставалися такі інциденти раніше?
У Соборному районі Дніпра 4 травня чоловік відкрив вогонь по групі оповіщення, унаслідок чого поранень зазнали двоє військовослужбовців. Нападника затримали самі військові та передали правоохоронцям. Наразі поліція з’ясовує деталі інциденту.
Подібний випадок стався в лютому в Луцьку: невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Тоді обійшлося без постраждалих.