В процесі беззмістовного протесту він ще й побив одне з вікон вагону. Очевидці оприлюднили запис цього інциденту 4 листопада.

Раніше Під Кропивницьким невідомі розбили вікно у вагоні потяга під час руху

Довго просили вгамуватись

На відео видно, що чоловік стояв поміж сидінь і повернутий спиною до вікна. У його руці був предмет схожий на залізну арматуру.

Зловмисник кричав, щоб усі вийшли з вагона. Його намагалися переконати не бити вікна й не витягувати гострий предмет, проте це було безрезультатно. Що спровокувало таку поведінку пасажира – невідомо.

Чоловік б'є вікна в електричці: дивіться відео

Інша подія в потязі

У березні група юних гімнасток поверталися після змагань гімнастики із Дніпра в Одесу потягом. Після завершення поїздки спортсменів провідниця виявила у вагоні суцільний безлад.

Діти залишили там дуже багато сміття та розкидані постелі. Окрім цього, в кожному купе були зірвані штори.