Наразі фахівці встановлюють, як та за який термін газогін вдасться відновити. Новину повідомив Павло Кириленко – голова Донецької ОВА.

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За словами Кириленка, незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді. Окупанти зруйнували шкільну котельню та декілька будинків.

Через обстріли пошкодили паркан одного будинку, а також – вікно у господарчому приміщенні амбулаторії в Олександрополі.

Попри те, що ворог постійно відкриває вогонь, на території області старанно працюють ремонтні бригади.

Ми повністю відновили електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського,

– наголосив Кириленко.

Без світла та води наразі залишаються жителі Миронівки. Там немає можливості розпочати ремонт.

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