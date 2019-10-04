Між Львовом та Сокільниками здійснив аварійну посадку вантажний літак Ан12. Він летів з іспанського Віго до турецького Стамбула та здійснював посадку у Львові для дозаправки. Одразу ж перед запланованою посадкою він зник з радарів. За інформацією міністра інфраструктури, загинули 4 осіб.

Літак зник о 6:45, а в аеропорту спільно з рятувальниками розпочали рятувально-пошукові роботи, повідомили в аеропорту "Львів".

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Злітну смугу аеропорту закрили на зліт і посадку щонайменше на годину. Згодом стало відомо, що літак здійснив аварійну посадку неподалік від кладовища поряд з селом Сокільники.

Як відомо, на борту літака перебували 7 членів екіпажу. Деякі джерела також повідомляють про одного пасажира літака. Втім цю інформацію поки так і не підтвердили у ДСНС.

Рятувальникам вже вдалося знайти трьох членів екіпажу з травмами, отриманими внаслідок падіння. Їх намагаються дістати з уламків літака.

Після понад 40 хвилин пошукових робіт на зв'язок вийшов один з членів екіпажу та розповів про здійснену аварійну посадку. Літак було знайдено всього за півтори кілометри від злітної смуги аеропорту.

Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус повідомив 24 каналу, що поки рятувальники з'ясовують усю інформацію про причини аварійної посадки літака.

Наразі наші підрозділи працюють, Проводяться роботи по вивільненню тих людей, яких вже знайли. Так само і продовжуються пошуки решти членів екіпажу. Про те, чи був на борту пасажир, поки важко сказати,

– розповів Курус.

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Натомість міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про чотирьох загиблих внаслідок падіння. За його інформацією, причиною падіння стало те, що у літака банально закінчилося пальне.

Літак після аварійної посадки: дивіться фото