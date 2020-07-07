Попередня політична епоха пройшла в Росії під гаслом європеїзації і освіти влади.

Самые разные люди, от "урбанистов" до владельцев модных издательств, и от сислибов в университетах и аналитических центрах до сурковских политтехнологов, исходили из идеи о том, что чудище, разумеется, обло и озорно, но если поставить ему лавочку с приятным видом, научить пить тонкие вина, прочитать лекцию о городских сообществах и утилитаризме, а потом рассказать про мягкую силу, то оно перестанет лаять и начнется диалог.

Обратите внмание! Ради Путина: что начинается в России?

Великий учитель всея России

В этой логике еще через поколение россияне неизбежно оказываются в прекрасной России будущего, просто по той причине, что дети нынешних хозяев ренты уже вполне европейцы. Такова была фабианская программа, к которой все интуитивно склонялись, несмотря на разногласия. От проекта "Арзамас" до Санкт-Петербургского экономического форума все работали на эту цель.

Новая эпоха, открывающаяся в эти дни, исходит из противоположной идеи. Власть больше не нуждается в учителях, потому что она сама Великий учитель.

Мы уже слышали априорно истинные суждения о том, как работает экономика, право, в том числе международное, нам разъяснен смысл истории двадцатого века и Второй мировой войны.

Большой стиль в Просвещении теперь будет строится по пхеньянской модели: бывшим сислибам раздатут военную форму и блокноты, чтобы они могли ходить за первым лицом и записывать, склонившись.

Вот так стратегия развития поменялась.