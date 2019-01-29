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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Почему обещания остановить войну приведут Украину к капитуляции перед РФ

      Грані правди 358 Читать новость на русском

      Украинские политики сами создают у избирателя тот запрос, который в итоге их хоронит. Если верить украинскому фейсбуку, то действующая власть обречена уйти в небытие из-за договорняков, коррупции, скандалов и низких темпов реформ. Но если вглядеться в соцопросы, то нынешняя власть рискует стать "прошлой" по совершенно иным причинам.

      Вот, например, опрос фонда "Демократические инциативы": согласно документу, украинцы считают, что в 2018 году страна двигалась в неправильном направлении. 

      Чому будь-яка перемога загрожує ризиками? Дивіться блог: Хэппи-энд бывает лишь в фильмах: что ждёт Украину в будущем

      Первые три аргумента опроса звучат так:

      1. Продолжается война на Востоке.
      2. Рост цен.
      3. Рост коммунальных тарифов.

      По большому счету, получается, что общественная повестка складывается из тем "войны" и "зубожiння". Отработка этих двух тем – тот самый конек-горбунок, на спине которого можно триумфально въехать на Банковую и в парламент. Чтобы затем точно так же потерпеть поражение на следующих выборах.

      Потому что ни один украинский политик не в силах остановить войну. Он может ее лишь проиграть. Достаточно капитулировать перед Москвой – и тогда, возможно, похоронки с фронта перестанут приходить в дома украинцев. Но за этот мир расплачиваться придется всей стране. Потому что именно российское вторжение обрекло Украину прислушиваться к западным требованиям.

      Именно безальтернативность западных денег заставила украинские элиты брать на себя обязательства. Именно угроза с востока заставила украинских политиков проводить реформы по западным лекалам. Да, темпы этих реформ низкие, а некоторые реформы неэффективны. Но если бы не российское вторжение – не случилось бы даже этого скромного движения вперед. 

      Мир по правилам агрессора – это не только "внеблоковость". Это не только возвращение в "русский мир". Это еще и обнуление всех попыток внедрения конкурентных правил игры. Заморозка реформ. Уничтожение самого шанса на появление в стране точек роста.

      Если обыватель считает, что продолжение войны на Донбассе – это признак того, что "страна движется не туда", то любой украинский политик обречен. Потому что ни один триумфатор предвыборной гонки не способен эту войну остановить. Те, кому это под силу, находятся не в Киеве, а в Кремле.

      И точно такой же ловушкой для украинских политиков служит повестка "зубожiння". Потому что вся нынешняя шаткая украинская стабильность – это итог западной поддержки. Западных кредитов и траншей. До тех пор, пока Киев демонстрирует адекватность и вменяемость, – западные костыли сохраняются. Как только украинские политики решат обмануть экономические законы – эти костыли заберут.

      Любой украинский политик в президентском кресле окажется перед выбором. Либо сохранять здравомыслие – и растерять поддержку обманутых в своих ожиданиях обывателей. Либо наплевать на обязательства, ввести госрегулирование, напечатать и раздать деньги, лишиться поддержки доноров, создать условия для гиперинфляции и черного рынка – и опять-таки лишиться поддержки обывателя. Разница лишь в том, что второй вариант обойдется стране слишком дорого.

      Если обыватель считает "рост тарифов" свидетельством того, что страна движется не туда, то это тоже приговор. Потому что отменить тарифы или одномоментно увеличить зарплаты не под силу ни одному триумфатору избирательной кампании. Любой, кто прокладывает себе дорогу спекуляцией на этих темах – обречен проиграть сразу же после победы.

      Проблема украинской ситуации в том, что желания обывателей не пересекаются с возможностями политиков. То, что можно реально сделать и улучшить – не в списке приоритетов общества. А то, чего хочет общество – не в силах исполнить ни один украинский политик.

      Як Україні здолати російську агресію? Дивіться блог: Украина похожа на человека, обнаружившего у себя онкологию

      Украинские соцсети могут сколько угодно обсуждать провалы действующей власти. Но украинская улица готова отправлять власть в отставку по совершенно иным причинам. Оппозиция может победить за счет "повестки холодильника", убеждая избирателя, что он достоин жить богаче. Но именно эта повестка похоронит оппозицию в тот момент, когда она сама станет властью. Замкнутый круг порой выглядит именно так.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Україна – Росія Грані правди Відеоблоги Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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