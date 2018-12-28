15:22
28 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Новий "рівень" російської пропаганди. Навальний і чемпіон інтернетоборців
      Вєсті Кремля
      23:38, 27 грудня
      Вєсті.UA: "Той єдиний" Ляшка. Кернес "за" Порошенка
      Вєсті.UA
      19:40, 27 грудня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Блоги Юрій Бутусов
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
      Юрій Бутусов

      Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо

      87
      Новые политики
      Новые политики / Apostrophe.ua

      Спрос на новые лица вне системы велик там, где люди ни с какой системой не сталкивались.

      Хорошо:

      1. Украинская политика открыта для новых лиц, новым лицом может стать любой популярный в телевизоре человек.
      2. Общество более всего готово верить тому, кто никак не связан с действующим государством.

      Плохо:

      1. Украинская политика открыта для новых лиц, новым лицом может стать любой популярный в телевизоре человек.
      2. Общество более всего готово верить тому, кто никак не связан с действующим государством.

      Вывод: Выборы выиграют эмоции не определившихся, а не рациональный выбор. Но винить в этом надо не новые лица и не телевизор, а очень слабую конкуренцию в политике и очень слабую партийную работу.

      Время команд сменяет время вождей. Новые лица, которые не понимают, что власть в Украине это не не готовая структура, а постоянно меняющийся мобилизационный проект, которые не понимают, что Лидер обязан вести за собой, а не нравиться всем, стремительно превратятся в старые лица.

      Читайте также: Повод бояться: какие изменения будут на таможенном контроле

      Автор: Юрій Бутусов
      Теги: Публікації Новини політики Новини України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      сьогодні , 15:00 Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо
      Юрій Бутусов 85
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      20 грудня , 10:00 Тест: Хто ти з найкрутіших кіношних авантюристів?
      17684
      Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      сьогодні , 14:30 Основні тенденції у виборчому марафоні: які гасла обрали політики
      Крістіна Бердинських 66
      Найяскравіші запуски ракет в 2018 році
      сьогодні , 14:08 Найяскравіші запуски ракет в 2018 році
      Анастасія Можаровська 576
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук