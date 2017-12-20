Почему Трамп стал угрозой для всего мира

Белый дом на днях официально представил новую Стратегию национальной безопасности США. Документ этот у многих вызвал возмущение и удивление. Первыми стали бить в набат защитники природы.

Ядерный Дональд

Подписанная Дональдом Трампом стратегия не подразумевает какой-либо борьбы против глобального изменения климата. Вообще, само слово "климат" там упоминается всего несколько раз, да и то в значении "условия среды для ведения бизнеса". Проще говоря, как бизнес-климат – налоги, проверки, инвестиции, суды – вот это все.

О том, что Сахара быстро пожирает саванны, выгоняя оттуда миллионы людей, Трамп не слышал. О все более мощных ураганах, разрушающих в том числе США, он, конечно, слышал, но никак не связывает их с глобальным климатом. Проблем такого рода в мире, на самом деле, полно – это засухи, и наводнения, и аномальная жара, и аномальный холод. Где-то – аномальные снегопады, например.

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Даже военное ведомство Пентагон называет изменение климата прямой угрозой США. Но Трампу все нипочем. Когда президент главной страны мира ведет себя таким образом, это вызывает вопросы даже у его союзников. Планы Трампа уже раскритиковали в Европе.

Но это еще не все. В документе сказано, что отныне будет снижен порог применения ядерного оружия. В прошлом его можно было применить, если какая-то страна отправила или вот-вот отправит свои ядерные ракеты на американские города. Теперь же атомную бомбу США могут сбросить на оппонента в случае "Стратегического неядерного нападения".

Что имеется в виду сейчас, и так всем понятно: конечно, Северная Корея. У этой страны огромное количество артиллерии, которой она может нанести удар по Южной Корее и американским базам в этой стране. Если такое произойдет, то Пентагон получит право на ответный ядерный удар. Ну а потом уже, похоже, начнется ядерная война.

Трамп может начать ядерную войну

Мне кажется, упрощение использования ядерного оружия как раз и стало ответом на эту угрозу: Трамп захотел припугнуть Ким Чен Ына своей бомбой. Но тут есть один тонкий момент. Нигде нет точного определения, что такое "Стратегическое неядерное нападение". Можно ли, например, считать таковым крупный теракт или мощную кибератаку? Если да, то поле для применения ядерного оружия становится все шире, а вероятность начала ядерной войны – все реальнее.

США против всех

Почти одновременно в Совете Безопасности ООН прошло голосование по резолюции с требованием к США отменить решение о признании Иерусалима единой столицей Израиля. Напомню, это решение вызвало много шума в мире, так как фактически означает конец палестино-израильского мирного процесса.

Резолюцию эту подготовил Египет, но за нее проголосовали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Против выступила только посол США Никки Хейли, которая наложила вето на проект резолюции. По ее словам, документ является "оскорблением" для США, и никто не имеет права указывать ее стране, где ей размещать свое посольство.

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Впрочем, все остальные были иного мнения. За резолюцию проголосовали все союзники США по НАТО, ее поддержала Япония, зависящая от американской военной помощи, естественно, Египет, который тоже зависит от США, а также Казахстан, Китай, Россия, нейтральная Швеция и даже Эфиопия с Уругваем.

Украина, которая сейчас тоже состоит в СБ ООН, проголосовала "за". Тут очень тонкий момент. Дело не в том, что Украина выступает против Израиля или, тем более, США. У Киева были свои, причем довольно серьезные мотивы. Дело в том, что США своим решением фактически признали израильский закон от 1980 года об аннексии Восточного Иерусалима. После Второй мировой войны признавать аннексии было не принято, но вот впервые появился такой прецедент.

Украина поддержала резолюцию на Радбезе ООН

Если бы Украина проголосовала против египетской резолюции, то и она согласилась бы с тем, что аннексия – это, в принципе, нормально. Учитывая ситуацию с Крымом, такой шаг был бы просто самоубийственным для украинской внешней политики.

Проще говоря, из всех стран, которые поддержали резолюцию, только у Украины был очень серьезный повод не признавать аннексию, как институт.

Я думаю, отношения с Израилем и США из-за этого голосования не должны пострадать – им можно будет объяснить ситуацию, чтобы те вошли в положение. Это, конечно, работа для дипломатов. Причем очень важная работа. Ссориться с США и Израилем Украине сейчас совсем ни к чему.

Возвращение Овидия

Из Италии на неделе пришла новость из разряда моих любимых. Городской совет Рима своим решением единогласно реабилитировал гениального античного поэта Овидия.

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В 8 году нашей эры древнеримский император Август своим указом повелел изгнать Овидия прочь из города на окраину империи – в город Томы. Сейчас это Констанца, Румыния. В чем была вина Овидия, до сих пор точно не известно. Сам он как-то говорил, что пострадал лишь за то, что у него "были глаза". То есть, он увидел при дворе что-то такое, чего видеть не надо было. Потом он же говорил, что проблемой были его стихи. При этом в самом Древнем Риме многие утверждали, что он слишком уж сошелся с тогдашней императрицей.

Но самая распространенная теория гласит следующее: Овидия прогнали за аморальное отношение к институтам любви и брака. Тогдашних скрепоносцев и защитников семейных ценностей не устраивало его творчество в целом.

Если кто не знает, Овидий прославился произведениями "Наука любви", "Метаморфозы", "Героиды", "Лекарство от любви" и много чем еще. Центральное место в его стихах занимала тема любви и даже, можно сказать, секса. В своих стихах он давал весьма толковые советы мужчинам – как завоевать женщину, женщинам – как охмурить мужика, а также обоим – как избавиться от любви, которая надоела или достала.

Писал Овидий очень легко, ясно и быстро – его можно сравнить, наверное, с Пушкиным, который очень ценил советы древнего римлянина и даже посвятил ему свои стихи. В общем, Овидий был человеком весьма незаурядным, прекрасным поэтом и философом любви.

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Весьма рекомендую почитать его тем, у кого есть какие-то проблемы в этой сфере. Поэтому решение римского городского совета о реабилитации поэта и отмене решения о его изгнании из Вечного города я горячо одобряю и поддерживаю. Хотя самому Овидию от этого не легче, но лучше уж поздно, чем никогда!