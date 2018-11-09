Почему транзит газа через Украину так важен

Не то чтобы мы ждали Мазая, а пришел Герасим. Не так все мрачно. Но общая картина именно такая. И пока украинские политики рвут на груди дорогие сорочки, рассказывая нам про дешевый газ внутренней добычи, слишком дорогой уголь для ТЭС или черноземы в качестве национального достояния – мир меняется.

И если на эти изменения не реагировать, итог будет очень печален. Придется утешать себя тем, что выживание это не обязанность, а просто один из вариантов свободного выбора.

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В качестве примера возьмем пока исключительно газ – для краткости. По добыче угля и генерации электроэнергии рисков тоже хватает, как и шансов на хорошие сценарии, но будет слишком много букв. Так что сегодня исключительно о газе и последних плохих новостях.

Болгария подписала контракт с азербайджанской компанией SOCAR на поставку 1 миллиард кубометров газа в 2020-м году. Это 30% от общего потребления этой страны. Логика очевидна и никто не делает из причин секрета – Болгария хочет сокращать зависимость от российского газа. Энергетическая независимость при дефиците внутреннего ресурса достигается путем диверсификации поставок из разных источников. Азбучная истина.

Понятно, что Газпром от этого не в восторге, но в этой ситуации нам лучше в первую очередь оценить последствия для Украины. А они достаточно неприятны – этот миллиард кубометров будет идти из Азербайджана через Грецию, а раньше шел из России через украинскую ГТС. То есть пока мы сражаемся с "Северным потоком-2", практически без шансов на победу, миллиард потеряем уже в 2020-м году только на Болгарии.

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И глупо упрекать болгар за такое решение – они не хотят зависеть от российского газа, как и мы. Добро пожаловать в реальность – альтернатив украинской ГТС все больше. А Польша подписала контракт на поставки газа из США на 24 года.

Можно делать любые политические заявления на самом высоком уровне о важности украинского транзита. И получать в ответ заверения о полной поддержке украинской позиции.

Можно приглашать инвесторов и создавать консорциум, модернизируя и давая прекрасную картинку перемоги в телевизор. Но реальность неумолима – значение украинской ГТС в качестве транзитера будет падать. Единственным нашим козырем остаются объемные подземные хранилища, но общую картину это не спасает.

Единственное, что может спасти ситуацию с украинской ГТС – быстрый рост внутренней добычи газа на нашей территории. Это просто – Кабмин уже запускает аукционы месторождений через систему "Прозорро", снимает ряд бюрократических препятствий, а также пытается сковырнуть ребят, которые еще при Януковиче оформили на себя скважины, но так и не начали добычу.

По углю госшахты продолжают оставаться черной дырой для бюджетных денег, но частники наращивают добычу. А перевод ТЭС с антрацита на украинский газовый уголь обеспечивает их работой.

Осталось заткнуть политиков, которые пытаются придушить украинскую добычу рассказами о дешевом газе внутренней добычи и героической борьбой с непонятной формулой "Роттердам+". То есть пытающихся толкнуть Украину к пути Венесуэлы. Дать бизнесу зеленый свет и железные гарантии сохранения правил игры независимо от фамилии действующего президента и конфигурации в Верховной Раде.

Или останемся на обочине энергетических процессов. Альтернатива – за несколько лет стать игроком и импортером на европейском рынке газа. А в перспективе – и энергетики. Впрочем, о модернизации АЭС поговорим в следующий раз.

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Автор: Кирилл Сазонов

Источник:Site.ua