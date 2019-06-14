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      Почему Украина не должна капитулировать перед Россией

      Грані правди 288 Читать новость на русском

      В 1991 году профессор Иерусалимского университета Мартин Ван Кревельд написал книгу "Трансформация войны". Он писал о том, как меняются цели и методы войны.

      О том, почему сильной армии невыгодно воевать со слабой. О том, какое будущее ждет традиционные армии – и кто именно станет им противостоять в XXI веке.

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      А еще он писал о том, что войны делятся на те, что идут ради выживания и те, что ведутся как инструмент политики. Ван Кревельд говорил о том, что любое государство, вынужденное считаться с общественным мнением и издержками, всегда оказывается уязвимым в столкновении с противником, убежденным, что он воюет во имя сохранения самого себя. Что "войска, которые не верят в правоту своего дела, в конце концов, откажутся воевать".


      Ван Кревельд

      Что "политика организованного сообщества далеко не всегда совпадает с целями составляющих его индивидов" – даже порой в тех случаях, когда речь идет о войне за выживание.

      И все эти вещи имеют прямое отношение к войне на Донбассе. Потому что вопрос упирается в то, как эту войну видят по обе стороны границы.

      Для России этой войны не существует. Обыватель о ней предпочитает не знать, оставаясь в убеждении, что на Донбассе воюют "Киев" и "ЛДНР". О погибших российских солдатах и наемниках не пишут СМИ, их семьи не дают интервью, а все участие Москвы в этих событиях воспринимается через призму "гуманитарных конвоев".

      Кремль не несет никаких имиджевых издержек внутри страны – потому что в представлении российского обывателя не является стороной конфликта. А потому, Москве нет никакой нужды оглядываться на общественное мнение.

      При этом, для российского руководства эта война ведется "на выживание". Вполне вероятно, что для Владимира Путина и его ближайшего окружения речь идет о возрождении империи, сохранении ее исторического ареала и борьбе со сценарием распада. Кремль неоднократно давал понять, что воспринимает все происходящее как попытку переиграть поражение в "холодной войне". И для него любая попытка бегства бывших колоний в Европу – это "удар по империи" и "вторжение на исконные территории".

      путін росія війна
      Для российского руководства эта война ведется "на выживание"

      Для Украины все с точностью до наоборот. Украинский обыватель ставит тему войны в список главных проблем, которые стоят перед страной. Но, при этом, год назад вину на Россию за вторжение возлагали лишь 52% опрошенных. Еще 15% считали, что во всем виноват Киев, а треть не определилась с ответом.

      В этом году трое из четырех опрошенных уверены, что ради мира на Донбассе нужно идти на прямые переговоры с агрессором. Каждый второй готов предоставить оккупированным территориям автономию в составе страны. 40% респондентов хорошо относятся к стране, оккупировавшей несколько украинских регионов.

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      Такие цифры ожидаешь увидеть в тех странах, чьи солдаты сражаются в составе экспедиционных корпусов за пределами национальных границ. Но мы видим эту социологию именно в Украине – стране, которая стала жертвой чужой агрессии.

      Вдобавок, мир на Донбассе вовсе не закрывает вопрос территориальной целостности Украины – потому что о судьбе аннексированного Крыма Россия и вовсе отказывается вести переговоры.

      Если для России эта война является "битвой за выживание" (в том виде, в котором мыслит его руководство страны), то для Украины это противостояние все больше вползает в категорию "войны с калькулятором". Когда война воспринимается как источник издержек и тягот. А ее окончание – как наступление мира и благоденствия.

      Мне могут возразить. Сказать, что проигрыш в войне не чреват физическим истреблением граждан страны. Что компромиссы неизбежны, а военные бюджеты – непомерное бремя для страны. Но в этой логике есть одна брешь.

      Да, Украина и правда отличается от Израиля. Да, применительно к нашей стране фраза Голды Меир должна быть переиначена: "Мы хотим видеть себя украинцами, они хотят видеть нас малоросами". В отличие от оригинала, в этом утверждении уже есть масса пространства для компромисса. И многие в Украине, наверняка, готовы пожертвовать идентичностью ради персонального благополучия – особенно, если вопросы идентичности для них не являются базовой ценностью. Но в том и штука, что эта война – она не только за идентичность.

      росія україна війна
      Победа России будет означать лишь то, что украинское будущее окажется перечеркнутым

      Давайте начистоту. Нынешняя война идет не только за идентичность, историю и язык. Это, в том числе, битва за переход к другим правилам игры. Рынок и конкуренция. Системы сдержек и противовесов. Государство для граждан, а не наоборот. Это битва еще и за то, где проходит граница между цивилизованным миром и Россией – по украино-польской границе или по украино-российской.

      Капитуляция перед Россией не будет означать размен идентичности на процветание. Проигрыш будет означать лишь уничтожение шанса на становление эффективной экономики. Потому что российские протектораты не живут богаче метрополий. А современная РФ остается страной, вся внутренняя дискуссия которой сводится к вопросу "на ком экономить в первую очередь".

      Победа России будет означать лишь то, что украинское будущее окажется перечеркнутым. Любые окна социально-экономических реформ закроются. Любая попытка сделать государство для гражданина – потерпит поражение. У РФ нет денег, чтобы строить из покоренных стран витрины, а потому альтернативы движению на запад попросту нет.

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      Но если Кремль, который ведет эту войну "ради выживания", продаст ее Украине как "войну с калькулятором в руках", то новому поколению украинцев просто придется начинать все с нуля. Потому что наше поколение эту войну проиграет.

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      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Грані правди Війна на Донбасі Відеоблоги Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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